Jannke, Schmitt und Peters Ein Karbacher Trio wechselt nach Emmelshausen 11.01.2025, 17:32 Uhr

i Linksfuß Florian Jannke (in Blau) wechselt in der Winterpause vom FC Karbach zum TSV Emmelshausen. Hermann-Josef Stoffel

Ein Karbacher Trio wechselt nach Emmelshausen und soll mithelfen, dass der TSV die Bezirksliga hält – und damit die zweite Mannschaft des am 1. Juli an den Start gehenden neuen Vereins FC Emmelshausen-Karbach in der Bezirksliga beginnen kann.

Florian Jannke, Tom Schmitt und Eric Peters wechseln in der Winterpause vom FC Karbach zum TSV Emmelshausen. Mit dem Trio will der TSV den Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga Mitte packen. Berkem Eral und Paulo Pinto gehen den umgekehrten Weg und wechseln vom TSV zu Karbach II in die A-Klasse.

