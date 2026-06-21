Personalien bei Cosmos Koblenz
Ein erfahrener Spieler geht, zwei junge Neue kommen
Kelvin Lunga (rechts, hier beim Jubel mit Junior-José Matuwila) verlässt Cosmos Koblenz, das Ziel ist noch nicht bekannt.
Kelvin Lunga (rechts, hier beim Jubel mit Junior-José Matuwila) verlässt Cosmos Koblenz, das Ziel ist noch nicht bekannt.
René Weiss

Beim FC Cosmos Koblenz gibt es Neuigkeiten: Der Oberligist muss einen Abgang vermelden, den er eigentlich nicht vermelden wollte. Aber es gibt auch den nächsten Neuen. 

Lesezeit 2 Minuten
Beim Fußball-Oberligisten FC Cosmos Koblenz gibt es einen Abgang und einen Zugang zu vermelden. Während Kelvin Lunga sich unerwartet, aber nachvollziehbar für die Verantwortlichen verabschiedet, obwohl sie ihn gern behalten hätten, passt der nächste junge Neuzugang ins „Beuteschema“ der Koblenzer: Malik Henri Euwi kommt vom Niedersachsen-Oberligisten BSV Rheden zu Cosmos.

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OberligaSport
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