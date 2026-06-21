Beim FC Cosmos Koblenz gibt es Neuigkeiten: Der Oberligist muss einen Abgang vermelden, den er eigentlich nicht vermelden wollte. Aber es gibt auch den nächsten Neuen.
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Beim Fußball-Oberligisten FC Cosmos Koblenz gibt es einen Abgang und einen Zugang zu vermelden. Während Kelvin Lunga sich unerwartet, aber nachvollziehbar für die Verantwortlichen verabschiedet, obwohl sie ihn gern behalten hätten, passt der nächste junge Neuzugang ins „Beuteschema“ der Koblenzer: Malik Henri Euwi kommt vom Niedersachsen-Oberligisten BSV Rheden zu Cosmos.