Engers gegen Rot-Weiss Koblenz Ein emotionales Spiel im Zeichen von Heinz Keuler 16.10.2025, 09:34 Uhr

i Es war eine nachdenkliche Woche beim FV Engers um Trainer Julian Feit. Der Klub musste den Tod seiner Klub-Ikone Heinz Keuler verkraften, der am Montag im Alter von 78 Jahren verstarb. Jörg Niebergall

Es wird ein sehr emotionales Oberliga-Spiel am Freitagabend am Engerser Wasserturm zwischen dem FV Engers und dem FC Rot-Weiss Koblenz. Denn es wird ein Spiel ganz im Zeichen der am Montag verstorbenen Engerser Klub-Ikone Heinz Keuler.

Wenn Fatih Cift an den am Montag nach seiner Krankheit verstorbenen Heinz Keuler denkt, dann sieht er ihn „hinten links an der Eckfahne stehen mit seinem riesigen Schlüsselbund in der Hand“. Wo Heinz Keuler fast immer stand in den zweieinhalb Jahren von Sommer 2005 bis Winter 2008, in denen der Trainer des Fußball-Oberligisten Rot-Weiss Koblenz für den FV Engers spielte und dort sogar Kapitän war in Zeiten als – einige werden sich erinnern – der ...







