Die Partie, die sich der SC Idar-Oberstein und der FC Rot-Weiss Koblenz im Hans-Dieter-Krieger-Stadion lieferten, war nicht besonders ansehnlich, aber die drei Treffer beim 2:1-Sieg der Gastgeber waren das Eintrittsgeld wert.
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In der sechsten Minute der Nachspielzeit versuchte es der FC Rot-Weiss Koblenz ein letztes Mal. Phil Thieltges kickte die Kugel scharf an den Fünfmeterraum des SC Idar-Oberstein, aber Torwart Michel Schmitt war zur Stelle und fing den Ball mit leichter Mühe weg.