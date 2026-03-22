Rot-Weiss Koblenz verliert 1:2 Effizienter SC Idar schießt zwei wunderschöne Tore Sascha Nicolay 22.03.2026, 09:16 Uhr

i Keinen leichten Stand hatte Inas Islamovic (links) gegen Ramzi Ferjani (Mitte), der sich mit seinem SC Idar-Oberstein 2:1 im Hans-Dieter-Krieger-Staadion gegen den FC Rot-Weisss Koblenz durchsetzte. Christian Wahl @ Wall-E_1980. Christian Wahl

Die Partie, die sich der SC Idar-Oberstein und der FC Rot-Weiss Koblenz im Hans-Dieter-Krieger-Stadion lieferten, war nicht besonders ansehnlich, aber die drei Treffer beim 2:1-Sieg der Gastgeber waren das Eintrittsgeld wert.

In der sechsten Minute der Nachspielzeit versuchte es der FC Rot-Weiss Koblenz ein letztes Mal. Phil Thieltges kickte die Kugel scharf an den Fünfmeterraum des SC Idar-Oberstein, aber Torwart Michel Schmitt war zur Stelle und fing den Ball mit leichter Mühe weg.







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