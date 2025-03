Die eigene gute Leistung beim 1:1 gegen den FC Rot-Weiß Koblenz war zweifellos ein Grund zum Strahlen. Doch ein paar Sorgenfalten fanden sich beim SC Idar-Oberstein dann doch. Da wäre vor allem die Verletzung von Tobias Edinger zu nennen.

In der 90. Minuten versuchte der Torhüter des SC Idar-Oberstein wirklich alles, um einem krummen, vom Wind getunten Flankenversuch den Weg ins Tor zum Koblenzer Sieg zu verbauen. Letztlich half die Latte, aber Edinger krachte beim Rückwärts-Seitwärtsflug in den Pfosten, das Tornetz und den Boden. Dabei verletzte er sich offensichtlich erheblich an der linken Schulter. Nur unter großen Schmerzen überstand der Schlussmann auch noch die Nachspielzeit, um sich anschließend im Krankenhaus einer eingehenden Untersuchung zu unterziehen. „Ich will gar nicht wissen, was er hat“, befürchtete SC-Trainer Tomasz Kakala eine schwerwiegende Verletzung des Schlüsselakteurs im Kasten. Doch später gab Edinger zumindest etwas Entwarnung. Womöglich ist er mit einer schweren Prellung davon gekommen. Vielleicht haben wir Glück gehabt“, schnaufte Kakala durch.

Vorsprung auf den drittletzten Platz ist geschrumpft

Für eine weitere Falte im SC-Gesicht sollte die Tabelle sorgen. So ermutigend der Auftritt der Idarer gegen den Tabellen-Fünften vom Deutschen Eck auch war, er brachte lediglich einen Punkt. Und diese Ausbeute sorgte faktisch dafür, dass der SC tabellarisch nicht nur auf der Stelle trat, sondern sein Vorsprung auf den drittletzten Platz, der wohl den Abstieg bedeuten würde, sogar schrumpfte. Zwei Zähler rangieren die Idarer nur noch vor dem TuS Mechtersheim. Allerdings sind es auch nur zwei Zähler bis zum Tabellen-Zehnten, dem FC Karbach, den der SC ja vor Wochenfrist 2:0 besiegt hatte.

Tomasz Kakala jedenfalls hat die Tabelle samt ihren Tücken im Blick. „Ich bin mit dem Unentschieden gegen Koblenz zufrieden, aber die anderen Mannschaften, die unten drin stehen, haben auch gepunktet. Wir müssen jetzt unbedingt so weitermachen“, sagte der SC-Coach.

Rafisamii ein Ballmagnet, Kraus eine Autorität

Wer die Tabelle aber außer Acht lässt, der dürfte die SC-Chancen im Kampf um den Klassenverbleib als positiv bewerten. Zuversichtlich stimmt die Leistung der Mannschaft nach der Winterpause. „Der SC Idar-Oberstein hat sich ganz klar weiterentwickelt seit dem Hinspiel gegen uns“, sagte auch Fatih Cift, der Trainer des FC RW Koblenz. 5:0 hatten die Koblenzer das Hinspiel gewonnen, diesmal hatten sie ihre liebe Mühe, um wenigstens einen Punkt zu retten. „Der SC Idar-Oberstein ist in der Liga angekommen“, resümierte Cift. Und auch Kakala meinte selbstbewusst: „Wir sind anders als in der Vorrunde, viel robuster. Wir haben Qualität dazu bekommen.“

Tatsächlich präsentieren sich die Idarer um einiges stärker. Das liegt natürlich an den Zugängen. Danial Rafisamii ist ein Ballmagnet im Mittelfeldzentrum und Kevin Kraus eine Autorität in der Innenverteidigung. Beide geben dem gesamten Team Halt. Doch gegen Rot-Weiß Koblenz gab es weitere Spieler, die bemerkenswert gut auftraten.

Colin Fuchs genießt das Vertrauen des Trainers

Zum Beispiel Colin Fuchs, der im Zentrum an der Seite Rafisamiis auflief. Den 20-Jährigen, der vor der Saison von der SG Kirn/Kirn-Sulzbach kam, lobt Kakala schon ziemlich lange. Doch ein bisschen musste der Youngster in der Vorrunde auch schmoren – Kakala würde es reifen nennen. Doch nun, da es gilt, lässt der Coach ihn von der Leine. „Ich habe mich ins Team gekämpft und gerade das Vertrauen des Trainers. Das ist natürlich ein gutes Gefühl“, sagte Fuchs. Dass er womöglich etwas von der Verletzung Jurij Amidons profitiert hat, spielt eigentlich keine Rolle. Colin Fuchs hat nun zweimal von Anfang an gespielt und zweimal abgeliefert. Unbekümmert, technisch stark und physisch verbessert, passt er gut zu Rafisamii. Und Fuchs ist hungrig. Mit dem 1:1 gegen Koblenz war er nur bedingt zufrieden. „Vor dem Spiel hätten wir einen Punkt genommen, danach muss man sagen, dass auch ein Sieg drin gewesen wäre“, meinte er.

Das Gefühl hatte auch Luca Baderschneider: „Wir hatten mehr Chancen, mehr Abschlüsse“, sagte er. Für Baderschneider war die Partie etwas ganz Besonderes. Zum ersten Mal seit seinem Kreuzbandriss in der Sommervorbereitung war er von Beginn an aufgelaufen – es war das erste Oberligaspiel überhaupt von Beginn an für den Akteur, der in der neuen Saison bei Wormatia Worms spielen wird. Doch dieser Wechsel war erst einmal ganz weit weg. „Ich bin überglücklich, endlich wieder auf dem Platz zu stehen“, sprudelte es aus Baderschneider, den Kakala mit dem offensiveren Part auf dem linken Flügel betraut hatte. Baderschneider rechtfertigte das Vertrauen mit einer richtig guten Vorstellung – und einer wunderbaren Flanke.

i Alex Ricardo do Nascimento (Mitte, in rot) absolvierte gegen den FC Rot-Weiß Koblenz sein 300. Pflichtspiel für den SC Idar-Oberstein. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Die nutzte Alexander Bambach zum 1:0-Führungstor. Kaum zu glauben, aber es war das erste Oberliga-Tor des Angreifers für den SC Idar-Oberstein in einem Heimspiel. Und Bambach, der in der nächsten Spielzeit Co-Trainer der SG Bostalsee wird, bot nicht nur wegen seines Treffers eine ansprechende Leistung als vorderster Anspielpunkt und erster Pressingakteur. Nach einer Stunde machte er Platz für Florian Zimmer. „Wir müssen ihn schonen“, kündigte Kakala schon vor der Partie an. Nach wie vor laboriert der Zimmer an einem Bluterguss im Oberschenkel. Als er nach einer Stunde dann doch das Feld betrat, war ihm anzumerken, dass er sich quälen musste. Trotzdem war er seinem 18. Saisontor nah. Zehn Minuten vor Schluss kombinierte er sich mit zwei Doppelpässen mit Alex durch. Gerade, als Zimmer dann schießen wollte, fegte ihm im letzten Moment Koblenz-Kapitän Eugene Dennis die Kugel weg.

Apropos Alex: Nachdem er in Karbach 90 Minuten auf der Bank verbracht hatte, stand der 34-jährige Brasilianer diesmal von Anfang an auf dem Platz – zum 300. Mal in einem Pflichtspiel für den SC Idar-Oberstein.