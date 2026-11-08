2:1 für FVE daheim gegen Worms Eberhardts Kopfballtor beendet Engerser Chancenwucher Andreas Hundhammer 08.11.2026, 20:39 Uhr

i In dieser Szene ist der Engerser Abwehr-Routinier David Eberhardt (in Grün) noch in der Zuschauerrolle, nach 76 Minuten aber nicht mehr, denn da köpfte der lange Innenverteidiger das Siegtor für den FVE. Jörg Niebergall

Der FV Engers hat es spannend gemacht. Zu spannend für das Empfinden der Fans des Oberligisten. Allerdings stand am Ende doch der Sieg, mit 2:1 schlug der FVE Wormatia Worms.

Es war hinterher fast schon absurd, dass der FV Engers in seinem Fußball-Oberliga-Heimspiel gegen den VfR Wormatia Worms bis zum Abpfiff zittern musste. Auch Trainer Julian Feit, der für sein energisches Coaching bekannt ist, hätte seine Stimmbänder beim 2:1 (1:1)-Erfolg am Sonntagnachmittag hinten raus sicherlich gerne mal etwas geschont.







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