Der FV Engers hat es spannend gemacht. Zu spannend für das Empfinden der Fans des Oberligisten. Allerdings stand am Ende doch der Sieg, mit 2:1 schlug der FVE Wormatia Worms.
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Es war hinterher fast schon absurd, dass der FV Engers in seinem Fußball-Oberliga-Heimspiel gegen den VfR Wormatia Worms bis zum Abpfiff zittern musste. Auch Trainer Julian Feit, der für sein energisches Coaching bekannt ist, hätte seine Stimmbänder beim 2:1 (1:1)-Erfolg am Sonntagnachmittag hinten raus sicherlich gerne mal etwas geschont.