Im achten Heimspiel hat Oberligist Emmelshausen-Karbach die dritte Heimpleite kassiert, das 1:6 gegen Mechtersheim fiel deftig aus, auch weil FCEK-Stürmer Dylan Esmel seinem Team früh einen Bärendienst erwies.
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Wieder einmal eine Heimklatsche für den FCEK: In der Fußball-Oberliga erlebte der FC Emmelshausen-Karbach auf dem Quintinsberg beim 1:6 (0:5) gegen den Tabellenzweiten TuS Mechtersheim ein kleines Debakel. Nach spätestens 28 Minuten war die Begegnung mit dem 0:4-Treffer von Mechtersheims Spielmacher Etienne Portmann durch.