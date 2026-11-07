1:6 daheim gegen Mechtersheim
Dylan Esmel sieht früh die Rote Karte beim FCEK-Debakel
Rote Karte für Dylan Esmel: Der Emmelshausen-Karbacher Stürmer (in Blau) erwies seinem Team in der zwölften Minute einen Bärendi
Rote Karte für Dylan Esmel: Der Emmelshausen-Karbacher Stürmer (in Blau) erwies seinem Team in der zwölften Minute einen Bärendienst, als er beim Stand von 0:1 nachtrat. Am Ende verlor der FCEK mit 1:6 gegen den Tabellenzweiten TuS Mechtersheim.
hjs-Foto

Im achten Heimspiel hat Oberligist Emmelshausen-Karbach die dritte Heimpleite kassiert, das 1:6 gegen Mechtersheim fiel deftig aus, auch weil FCEK-Stürmer Dylan Esmel seinem Team früh einen Bärendienst erwies.

Lesezeit 3 Minuten
Wieder einmal eine Heimklatsche für den FCEK: In der Fußball-Oberliga erlebte der FC Emmelshausen-Karbach auf dem Quintinsberg beim 1:6 (0:5) gegen den Tabellenzweiten TuS Mechtersheim ein kleines Debakel. Nach spätestens 28 Minuten war die Begegnung mit dem 0:4-Treffer von Mechtersheims Spielmacher Etienne Portmann durch.
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