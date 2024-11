Fußball-Oberliga: TuS Koblenz gewinnt im Haag 3:0 - Angreifer als Entscheider - Marius Botiseriu verpasst SC-Führung Dylan Esmel krönt die Lehrstunde für den SC Idar-Oberstein: TuS Koblenz dominiert im Haag 20.10.2024, 08:43 Uhr

i Für den Koblenzer Trainer Michael Stahl war das eine Schlüsselszene. Michael Zadach pariert den Schuss von Marius Botiseriu. Der Schlussmann der TuS Koblenz verhinderte so die 1:0-Führung des SC Idar-Oberstein. Foto: Michael Greber Michael Greber

Idar-Oberstein. Dylan Esmel war der Entscheider. Mit einem herrlichen Tor zum 2:0 sorgte der Mittelstürmer der TuS Koblenz dafür, dass seine Mannschaft in der Fußball-Oberliga endgültig in Richtung Dreier beim SC Idar-Oberstein abbog. Am Ende hieß es vor 435 Zuschauern im Haag-Stadion 3:0 für die TuS – und das ging komplett in Ordnung.

Die Abwehr des SC Idar-Oberstein wirkte zwar seltsam teilnahmslos, als ein Koblenzer Eckball im Strafraum zu Dylan Esmel sprang, doch was der TuS-Angreifer dann machte, das war schon überragend. So richtig gefährlich schien die Situation nämlich nicht, schließlich stand Esmel mit dem Rücken zum Tor, und der Idarer Alexander Bambach war in seiner Nähe.

