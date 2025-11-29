0:1 gegen FV Dudenhofen Dylan Esmel erweist seinem FCEK einen Bärendienst Michael Bongard 29.11.2025, 21:00 Uhr

i Hier setzt sich Emmelshausen-Karbachs Ufuk Kömesögütlü (in Blau) gegen Dudenhofens Kapitän Marvin Sprengling durch. In der 86. Minute konnte niemand mehr Sprengling stoppen, der ein tolles Solo mit einem beherzten 15-Meter-Linksschuss unter die Latte abschloss. Es war des Tor des Tages auf dem Quintinsberg. hjs-Foto

Das letzte Heimspiel im Jahr 2025 hat der FC Emmelshausen-Karbach mit 0:1 gegen den Abstiegskandidaten FV Dudenhofen verloren. Ausschlaggebend für die Niederlage war vor allem eine Gelb-Rote Karte für FCEK-Stürmer Dylan Esmel.

Der FC Emmelshausen-Karbach beginnt noch vor der Winterpause, seine bisher starke Saison in der Fußball-Oberliga immer mehr abzuwerten. Das 0:1 (0:0) im letzten Heimspiel des Jahres auf dem Karbacher Quintinsberg gegen den Abstiegskandidaten FV Dudenhofen war die dritte Niederlage für den FCEK in den vergangenen vier Begegnungen.







Artikel teilen

Artikel teilen