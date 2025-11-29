Dylan Esmel erweist seinem FCEK einen Bärendienst

Das letzte Heimspiel im Jahr 2025 hat der FC Emmelshausen-Karbach mit 0:1 gegen den Abstiegskandidaten FV Dudenhofen verloren. Ausschlaggebend für die Niederlage war vor allem eine Gelb-Rote Karte für FCEK-Stürmer Dylan Esmel.
Der FC Emmelshausen-Karbach beginnt noch vor der Winterpause, seine bisher starke Saison in der Fußball-Oberliga immer mehr abzuwerten. Das 0:1 (0:0) im letzten Heimspiel des Jahres auf dem Karbacher Quintinsberg gegen den Abstiegskandidaten FV Dudenhofen war die dritte Niederlage für den FCEK in den vergangenen vier Begegnungen.