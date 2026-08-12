Auch im dritten Spiel der noch jungen Saison musste der FC Cosmos Koblenz eine Niederlage hinnehmen. Und das 1:4 beim TSV Schott Mainz war ohne Frage verdient. Nun ist vor dem Spiel gegen Eisbachtal schon etwas Druck auf dem Kessel.
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Fußball-Oberligist FC Cosmos Koblenz steckt immer noch in den Startlöchern – und das nach nun drei absolvierten Spielen. Zwei frühe Gegentore leiteten die 1:4 (0:2)-Niederlage bei Regionalliga-Absteiger Schott Mainz ein. „Wir müssen uns hinterfragen“, gab Trainer Admir Softic anschließend zu.