Koblenzer unterliegen Schott Drittes Spiel, dritte Niederlage: Cosmos zu passiv Matthias Schlenger 12.08.2026, 22:19 Uhr

i Hier ist Cosmos-Akteur Yoel Godino Lozano (blaues Trikot) dem Schott-Offensivspieler Righteous Vodi dicht auf den Fersen, beim zwischenzeitlichen 2:0 war allerdings keiner zur Stelle. Am Ende stand ein deutliches 4:1 für Regionalligaabsteiger Mainz. Maximilian Jäger

Auch im dritten Spiel der noch jungen Saison musste der FC Cosmos Koblenz eine Niederlage hinnehmen. Und das 1:4 beim TSV Schott Mainz war ohne Frage verdient. Nun ist vor dem Spiel gegen Eisbachtal schon etwas Druck auf dem Kessel.

Fußball-Oberligist FC Cosmos Koblenz steckt immer noch in den Startlöchern – und das nach nun drei absolvierten Spielen. Zwei frühe Gegentore leiteten die 1:4 (0:2)-Niederlage bei Regionalliga-Absteiger Schott Mainz ein. „Wir müssen uns hinterfragen“, gab Trainer Admir Softic anschließend zu.







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