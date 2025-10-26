FCEK siegt 3:0 in Eppelborn Drei Wilschrey-Tore sorgen für die nächsten drei Punkte Frank Faber 26.10.2025, 09:13 Uhr

i Mann des Tages: Max Wilschrey (Mitte) schoss alle drei Tore für den FC Emmelshausen-Karbach (links Kevin Leidig) beim 3:0-Sieg beim Schlusslicht FV Eppelborn. Matthias Bernd

3:0 beim Schlusslicht Eppelborn gewonnen, zwei Tabellenplätze gut gemacht und einen Dreierpack geschnürt: Beim FC Emmelshausen-Karbach und vor allem bei Torjäger Max Wilschrey läuft es in dieser Oberligasaison weiter prima.

Die Fußballer des FC Emmelshausen-Karbach ziehen weiter erfolgreich durch die Oberliga. Am 14. Spieltag gewann das Team von Trainer Patrick Kühnreich mit 3:0 (2:0) beim Schlusslicht FV Eppelborn. Der FCEK sprang mit nun 30 Punkten auf den vierten Tabellenplatz.







