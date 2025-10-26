3:0 beim Schlusslicht Eppelborn gewonnen, zwei Tabellenplätze gut gemacht und einen Dreierpack geschnürt: Beim FC Emmelshausen-Karbach und vor allem bei Torjäger Max Wilschrey läuft es in dieser Oberligasaison weiter prima.
Die Fußballer des FC Emmelshausen-Karbach ziehen weiter erfolgreich durch die Oberliga. Am 14. Spieltag gewann das Team von Trainer Patrick Kühnreich mit 3:0 (2:0) beim Schlusslicht FV Eppelborn. Der FCEK sprang mit nun 30 Punkten auf den vierten Tabellenplatz.