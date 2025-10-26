FCEK siegt 3:0 in Eppelborn
Drei Wilschrey-Tore sorgen für die nächsten drei Punkte
Mann des Tages: Max Wilschrey (Mitte) schoss alle drei Tore für den FC Emmelshausen-Karbach (links Kevin Leidig) beim 3:0-Sieg beim Schlusslicht FV Eppelborn.
Matthias Bernd

3:0 beim Schlusslicht Eppelborn gewonnen, zwei Tabellenplätze gut gemacht und einen Dreierpack geschnürt: Beim FC Emmelshausen-Karbach und vor allem bei Torjäger Max Wilschrey läuft es in dieser Oberligasaison weiter prima.

Lesezeit 3 Minuten
Die Fußballer des FC Emmelshausen-Karbach ziehen weiter erfolgreich durch die Oberliga. Am 14. Spieltag gewann das Team von Trainer Patrick Kühnreich mit 3:0 (2:0) beim Schlusslicht FV Eppelborn. Der FCEK sprang mit nun 30 Punkten auf den vierten Tabellenplatz.

Ressort und Schlagwörter

OberligaSport

Top-News aus dem Sport