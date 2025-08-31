Was für ein verrücktes Spiel auf dem Oberwerth: Der FC Cosmos hatte gegen Emmelshausen-Karbach am Ende drei Mann mehr auf dem Platz - und musste doch bis zuletzt um den Sieg zittern.

Am Ende einer englischen Woche kann der FC Cosmos den dritten Sieg für sich verbuchen. Der Fußball-Oberligist um Trainer Yusuf Emre Kasal setzte sich gegen den FC Emmelshausen-Karbach mit 2:0 (0:0) durch, für den FCEK setzte es nach dem 0:3 in der Vorwoche in Gonsenheim die zweite Niederlage in Folge. Und obendrein gab’s drei Platzverweise und einen verschossenen Elfmeter.

Warten auf den Fehler des Gegners

Die Vorderhunsrücker gingen die Partie engagiert, aber mit der gebotenen Vorsicht an. Es hat sich herumgesprochen, dass die „Cosmonauten“ ein Aufsteiger sind, der etliche spannende Einzelspieler in seinen Reihen hat – und als Team schon gefestigt agiert. Es entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, in der beide Mannschaften auf den einen Moment warteten, um aus der Balleroberung flott vor den gegnerischen Kasten zu kommen.

Was Cosmos zu Beginn besser gelang. Wobei der FCEK bei der ersten Chance der Gastgeber tatkräftig mithalf. Torwart Bast und die Kollegen in der Abwehr brachten sich selbst in Bedrängnis – Cosmos-Angreifer Nao Oriyama brachte aber nicht genug Druck hinter den Ball (5.). Cosmos war umtriebiger, gefährlich wurde es vor allem, wenn Khery Hamka auf der linken Seite aufzog. Bei einem Freistoß (10.) näherte er sich dem Gästetor an, in der 26. Minute wäre wohl das 1:0 fällig gewesen – wenn FCEK-Routinier Tim Puttkammer nicht mit einer beherzten Grätsche den Ball abgeblockt hätte (26.).

Rößler-Schuss in letzter Sekunde geblockt

Aber auch die Elf um FCEK-Coach Patrick Kühnreich hatte ihre Möglichkeiten, ebenfalls meist über links. In der 13. Minute wurde Außenverteidiger Marco Bresser prima freigespielt, seine flache Hereingabe strich aber an Freund und Feind vorbei quer durch den Strafraum. Bresser war auch an der aussichtsreichsten Möglichkeit des FCEK vor der Pause beteiligt: Wieder war er über links durch, passte auf den einrückenden Enrico Rößler, Cosmos-Innenverteidiger „Mondi“ Zuhs konnte mit einem langen Bein das 0:1 verhindern.

Trotz des strapazierten Rasens war Cosmos um ansehnlichen Fußball bemüht und hatte in der 34. Minute durch Sota Matsui eine weitere Chance. Der Japaner kam nach einem Solo von Zuhs aus halblinker Position plötzlich frei zum Schuss. Aber der Japaner ist eben Rechtsverteidiger und kein eiskalter Vollstrecker vor dem Tor, FCEK-Schlussmann Bast konnte parieren.

Nach der Pause wird es hektisch

Das Team von Cosmos-Trainer Kasal hat durch die guten Spiele der vergangenen Wochen Selbstvertrauen getankt, das war den Gastgebern anzusehen. Vor allem das 1:0 in der Vorwoche beim FCK II hat für eine breite Brust gesorgt, das 2:1 zuvor gegen Rot-Weiss Koblenz bleibt aber weiter unter Vorbehalt. Nach einem Wechselfehler liegt der Vorgang beim Verband, ein Punktabzug steht im Raum.

In Halbzeit zwei setzte der FCEK den ersten Hieb. Cosmos-Akteur Meric Gültekin wurde im Mittelfeld der Ball abgejagt, dann ging es blitzschnell, ehe Rößler seinen Meister in Cosmos-Schlussmann Josue Duverger fand. Es war die Ouvertüre zur Schlüsselszene der Partie, die sich wenig später auf der Gegenseite zutragen sollte: FCEK-Innenverteidiger Sebastian Saftig holte Nao Oriyama im Strafraum von den Beinen, Schiedsrichter Timon Sitzenstuhl aus Landau blieb nichts anderes übrig, als auf Elfmeter zu entscheiden. Und: Weil Saftig bereits verwarnt war, gab’s für ihn Gelb-Rot. Oriyama selbst setzte den fälligen Elfmeter zum 1:0 ins Netz.

Wimmer scheitert vom Punkt an Duverger

Kurz darauf war dann klar, dass es für Emmelshausen-Karbach wohl nichts zu holen gibt in Koblenz: Jannik Mohr sah Gelb-Rot, Cosmos hatte zwei Mann mehr auf dem Platz. Doch damit nicht genug: Elf Minuten vor dem Ende kassierte auch Dylan Esmel, wohl wegen Meckerns, Gelb-Rot. Und kurz zuvor hätte die kuriose Partie fast eine irre Wende erfahren: Nach einem Foul an Esmel gab’s Elfmeter für Emmelshausen-Karbach – aber Linus Wimmer scheiterte am prächtig reagierenden Duverger (75.). Doch es dauerte bis in die Nachspielzeit, ehe Cosmos jubelte. Hamkas Tor zum 2:0 war der Schlusspunkt auf dem Oberwerth.

FC Cosmos Koblenz – FC Emmelshausen-Karbach 2:0 (0:0)

Cosmos: Duverger – Matsui, Arslan, Zuhs, Heck – Gültekin, Farajli (60. Kryeziu) – Aksu (74. Spittmann), Hamka, Arnst (60. Mekoma) – Oriyama.

Emmelshausen-Karbach: Bast – Kinoshita, Puttkammer, Saftig, Bresser (79. Vdovychenko) – Mohr, Otto (46. Ike), Wimmer (82. Willschrey), Abdiovski (82. Kömesögütlü) – Esmel, Rößler (73. Mahrla).

Schiedsrichter: Timon Sitzenstuhl (Landau).

Zuschauer: 205.

Tore: 1:0 Nao Oriyama (55., Foulelfmeter), 2:0 Khery Hamka (90.+4).

Gelb-Rote Karten: Sebastian Saftig (54.), Jannik Mohr (64.), Dylan Esmel (79.), alle Emmelshausen-Karbach.

Bes. Vorkommnis: Josue Duverger (75., Cosmos) hält Foulelfmeter von Wimmer.