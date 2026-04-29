Das letzte Spiel im April in der Oberliga findet an „Mainacht“ in Auersmacher statt: Der SVA eröffnet mit dem Heimspiel gegen Emmelshausen-Karbach am Donnerstag den 30. Spieltag. Für den FCEK wird Christopher Theisen kein Spiel mehr machen können.
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Der 30. Spieltag in der Fußball-Oberliga wird am Donnerstag (20 Uhr) im Saarland eröffnet: Der Tabellenzehnte SV Auersmacher (38 Punkte) begrüßt den Fünften FC Emmelshausen-Karbach (53 Zähler). Mit einem Sieg wäre Auersmacher alle Abstiegssorgen los.„Mit einem Sieg ist Auersmacher durch, den wollen sie mit Sicherheit schon gegen uns holen“, sagt Emmelshausen-Karbachs Trainer Patrick Kühnreich: „In so Spielen geht es um Zweikampfstärke und den ...