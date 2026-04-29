FCEK in Auersmacher Drei Monate Sportverbot für Christopher Theisen Michael Bongard 29.04.2026, 14:01 Uhr

i Für Anes Abdiovski (rechts) dürfte die Saison und damit auch sein Engagement beim FC Emmelshausen-Karbach beendet sein. Beim 2:2 bei der TuS Koblenz verletzte sich Abdiovski, der beim FCEK keinen neuen Vertrag erhält, am Knie. Es besteht der Verdacht auf eine Verletzung am Kreuzband, eine MRT wird die Schwere der Verletzung klären. Wolfgang Heil

Das letzte Spiel im April in der Oberliga findet an „Mainacht“ in Auersmacher statt: Der SVA eröffnet mit dem Heimspiel gegen Emmelshausen-Karbach am Donnerstag den 30. Spieltag. Für den FCEK wird Christopher Theisen kein Spiel mehr machen können.

Der 30. Spieltag in der Fußball-Oberliga wird am Donnerstag (20 Uhr) im Saarland eröffnet: Der Tabellenzehnte SV Auersmacher (38 Punkte) begrüßt den Fünften FC Emmelshausen-Karbach (53 Zähler). Mit einem Sieg wäre Auersmacher alle Abstiegssorgen los.„Mit einem Sieg ist Auersmacher durch, den wollen sie mit Sicherheit schon gegen uns holen“, sagt Emmelshausen-Karbachs Trainer Patrick Kühnreich: „In so Spielen geht es um Zweikampfstärke und den ...







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