Die TuS Koblenz hat den Ausfällen getrotzt und das Oberliga-Schlusslicht Eppelborn mit 2:0 besiegt. Doppelpacker Denys Vyrych stand im Mittelpunkt – und einer neuer Südkoreaner.
Lesezeit 3 Minuten
Die TuS Koblenz hält sich zu Hause schadlos. Mit einem etwas mühsamen, aber nie gefährdeten 2:0 (1:0)-Erfolg gegen das Schlusslicht FV Eppelborn fuhr der Fußball-Oberligist den sechsten Erfolg im sechsten Heimspiel ein. Punktgleich mit dem FK Pirmasens bleibt man mit 29 Zählern auf Rang zwei, der FKP hat allerdings noch ein Nachholspiel – am 2.