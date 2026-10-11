Nach vier Pflichtspielen ohne Sieg hat der FC Emmelshausen-Karbach wieder gewonnen und einen ganz wichtigen Dreier beim 2:0 gegen den TSV Gau-Odernheim gefeiert. Die Gäste aus Rheinhessen kassierten in der 15. Minute gleich zwei Rote Karten.
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Der FC Emmelshausen-Karbach hat das Überraschungsteam TSV Gau-Odernheim vor 203 Zuschauern auf dem Karbacher Quintinsberg mit 2:0 (1:0) geschlagen und einen ganz wichtigen Sieg in der Fußball-Oberliga gelandet. Matchwinner war FCEK-Stürmer Dylan Esmel mit einem Doppelpack (13.