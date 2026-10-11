Emmelshausen-Karbach siegt 2:0
Doppelpack von Esmel, Doppel-Rot für Gau-Odernheim
Ein super Tor: Dylan Esmel (in Blau) trifft in der 52. Minute artistisch zum 2:0-Endstand für den FC Emmelshausen-Karbach im Hei
Ein super Tor: Dylan Esmel (in Blau) trifft in der 52. Minute artistisch zum 2:0-Endstand für den FC Emmelshausen-Karbach im Heimspiel gegen den TSV Gau-Odernheim. Esmel hatte auch das 1:0 gegen früh dezimierte Gäste erzielt.
hjs-Foto

Nach vier Pflichtspielen ohne Sieg hat der FC Emmelshausen-Karbach wieder gewonnen und einen ganz wichtigen Dreier beim 2:0 gegen den TSV Gau-Odernheim gefeiert. Die Gäste aus Rheinhessen kassierten in der 15. Minute gleich zwei Rote Karten.

Lesezeit 4 Minuten
Der FC Emmelshausen-Karbach hat das Überraschungsteam TSV Gau-Odernheim vor 203 Zuschauern auf dem Karbacher Quintinsberg mit 2:0 (1:0) geschlagen und einen ganz wichtigen Sieg in der Fußball-Oberliga gelandet. Matchwinner war FCEK-Stürmer Dylan Esmel mit einem Doppelpack (13.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

OberligaSport
Jetzt abonnieren!
Newsletter "Neues aus der Fußball-Oberliga"

Am Ball bleiben: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gibt es immer montags und samstags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren

Top-News aus dem Sport