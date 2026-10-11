Emmelshausen-Karbach siegt 2:0 Doppelpack von Esmel, Doppel-Rot für Gau-Odernheim Michael Bongard 11.10.2026, 09:47 Uhr

i Ein super Tor: Dylan Esmel (in Blau) trifft in der 52. Minute artistisch zum 2:0-Endstand für den FC Emmelshausen-Karbach im Heimspiel gegen den TSV Gau-Odernheim. Esmel hatte auch das 1:0 gegen früh dezimierte Gäste erzielt. hjs-Foto

Nach vier Pflichtspielen ohne Sieg hat der FC Emmelshausen-Karbach wieder gewonnen und einen ganz wichtigen Dreier beim 2:0 gegen den TSV Gau-Odernheim gefeiert. Die Gäste aus Rheinhessen kassierten in der 15. Minute gleich zwei Rote Karten.

Der FC Emmelshausen-Karbach hat das Überraschungsteam TSV Gau-Odernheim vor 203 Zuschauern auf dem Karbacher Quintinsberg mit 2:0 (1:0) geschlagen und einen ganz wichtigen Sieg in der Fußball-Oberliga gelandet. Matchwinner war FCEK-Stürmer Dylan Esmel mit einem Doppelpack (13.







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