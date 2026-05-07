Das Sportgerichtsurteil hat dem SC Idar-Oberstein im Abstiegskampf der Oberliga neue Chancen eröffnet. Sorgen hat das Reich-Team trotzdem – nun auch im Angriff. Gleichwohl hat Sportvorstand Christian Schwinn eindeutige Forderungen an die Mannschaft.
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Mit neuem Mut und vor allem mit drei Punkten vom Sportgericht ausgestattet, geht der SC Idar-Oberstein am Samstag ins viertletzte Spiel der Saison in der Fußball-Oberliga. Um 15.30 Uhr gastiert die Mannschaft um Chefcoach Marco Reich beim Tabellen-Sechsten FC Hertha Wiesbach.