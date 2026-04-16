Hektisch ging es zu in der Schlussphase der Partie des SC Idar-Oberstein gegen den FV Diefflen, und diese Hektik könnte dem FV nun zum Verhängnis werden, denn ganz offensichtlich hat er statt der erlaubten fünf Akteure sechs eingewechselt.
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Der SC Idar-Oberstein wird Einspruch gegen die Wertung der 2:3-Niederlage zu Hause in der Fußball-Oberliga gegen den FV Diefflen einlegen. Der Grund: Die Gäste haben ganz offensichtlich sechsmal ausgetauscht. Erlaubt sind maximal fünf Wechsel. „Wir haben das auf dem Video des Spiels nachgeprüft und können bestätigen, dass wir dabei sechs Wechsel des Gegners erkannt haben und deshalb Protest einlegen werden“, sagte SC-Trainer Marco Reich.