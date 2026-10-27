Die Oberliga wird derzeit von Südwest-Teams dominiert. Die stehen auf den ersten fünf Plätzen, erst dann kommt der erste Rheinland-Klub – auch wenn alles eng zugeht. Grund genug, einen Blick auf die darunter liegende Verbandsliga Südwest zu werfen.
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Ist es Zufall, dass aktuell in der Fußball-Oberliga die Top-Teams aus dem Südwesten kommen? Wartet womöglich schon ein nächster „schlafender Riese“ in der Verbandsliga Südwest? Fragen, für die es sich lohnt, nach etwas weniger als der Hälfte der Saison einen Blick gen Süden zu richten.