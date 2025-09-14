7 Spiele, 19 Punkte: Die TuS Koblenz bleibt nach dem 4:1 gegen Neuling Dudenhofen ganz vorn in der Oberliga. Aber die Verantwortlichen bleiben auf dem Boden.

Die Euphorie ist gerade mal wieder grenzenlos bei der TuS Koblenz. Nach dem 4:1 (1:0) gegen Aufsteiger FV Dudenhofen, dem sechsten Dreier im siebten Saisonspiel, ertönte aus den Lautsprechern am Oberwerth die ultimative Sieger-Hymne „We are the champions“ und bei den Fans des momentanen Spitzenreiters in der Fußball-Oberliga reifen in der Tat schon die Titelträume.

Eher nüchtern und mit einer gehörigen Portion Demut interpretieren dagegen TuS-Coach Michael Stahl und seine Spieler den unbestritten großartigen Saisonstart der Mannschaft. Ihr Credo lautet: Den Ball flach halten, weiter hart arbeiten, und den Erfolg in der nächsten Partie bestätigen. „Das hört sich jetzt vielleicht abgegriffen an, aber es ist tatsächlich so. Wir denken von Spiel zu Spiel und nicht daran, was in drei, vier Wochen oder in einem halben Jahr ist. Jetzt warten schwere Gegner auf uns. Auf der anderen Seite bin ich davon überzeugt, dass wir in dieser Liga jeden schlagen können“, sagte Kapitän Daniel van der Bracke.

Gastgeber muss vor 1136 Zuschauern ganz schön ackern

Bis sich Aufsteiger Dudenhofen vor 1136 Zuschauern geschlagen gab, mussten die TuS-Akteure ganz schön rackern und ackern für den letztlich allerdings hoch verdienten Sieg. Der Gast stand vor allem in Halbzeit eins gut gestaffelt in der Defensive und machte es den Koblenzern schwer, eine Lücke in dem Abwehrdickicht zu finden. Aber wenn es spielerisch eben schwer bis unmöglich ist, zum Torerfolg zu kommen, gibt es ja immer noch die Standardsituationen. Und die sind bei den Koblenzern, wie van der Bracke es ausdrückte, „in dieser Saison eine Waffe“.

Eine halbe Stunde lang ergaben sich aus den vielen Ballbesitzphasen der TuS lediglich ein, zwei Halbchancen. Folglich brachte ein Standard die Führung. Einen langen Einwurf von Igor Blagojevic verlängerte Damir Grgic per Kopf an den zweiten Pfosten, wo Leon Waldminghaus aus kurzer Distanz nur noch zum 1:0 für die Platzherren einschießen musste (33.). „Das haben wir vorher thematisiert, dass Standardsituationen in dieser Partie ein wichtiger Faktor werden können“, meinte Stahl nach der Partie. Und die TuS wusste den Größenvorteil gegenüber den Dudenhofener Akteuren auszunutzen. Nicht nur in dieser Situation.

„Es war gut, dass das 3:1 so schnell viel. Denn der Anschlusstreffer weckt oft Hoffnungen beim Gegner.“

Michael Stahl, Trainer TuS Koblenz

War Hälfte eins noch geprägt von viel Ballbesitz für die TuS, aber wenig Torchancen hüben wie drüben, so änderte sich das Bild im zweiten Durchgang. Hier ging es dann Schlag auf Schlag. Nach einem passgenauen langen Schlag von Grgic auf Mittelstürmer Denys Vyrvck erzielte der Angreifer mit einem platzierten Schuss unter die Latte das 2:0 (51.). Grgic, nicht nur zweifacher Torvorbereiter bis dahin, sondern auch in der Defensive erneut gewohnt zuverlässig, musste dann allerdings mit Adduktorenproblemen raus. Prompt gelang den Gästen nach einer Ecke der Anschlusstreffer, als Abwehrspieler Yannis Albrecht völlig alleingelassen im Fünfmeter-Raum per Kopf zum 2:1 traf (56.).

Eine Zitterpartie blieb Stahl, der Mannschaft und den Fans allerdings erspart – weil die TuS mal wieder einen Standard nutzte. Ein Freistoß von Lukas Tuchscherer aus halblinker Position segelte über die Dudenhofener Abwehr hinweg auf den Kopf von Karim Zeghli, der den Ball für Marcel Wingender auflegte. Wingenders Flachschuss ins lange Eck war für den Gäste-Keeper nicht zu halten (63.). „Es war gut, dass das 3:1 so schnell viel. Denn der Anschlusstreffer weckt oft Hoffnungen beim Gegner“, so Stahl. Hoffnungen, die seine Elf im Keim erstickt hatte.

Tchadjei-Tor „bricht“ den Neuling

Danach bot die TuS neben großer Laufbereitschaft und Cleverness bei den Standards auch richtig guten Fußball. Bestes Beispiel war das 4:1. Eine bestens getimte Flanke von Waldminghaus köpfte der eingewechselte Nazif Tchadjei per Flugkopfball zum 4:1 (67.). Der Wille des Aufsteigers war nun endgültig gebrochen. „Das war dann richtig schön rausgespielt und wir hatten dann aus dem Spiel heraus noch ein, zwei Möglichkeiten. Aber bis dahin mussten wir den Gegner erst einmal bringen“, freute sich Stahl darüber, dass sein Team stets gierig, aber auch fokussiert geblieben war.

TuS Koblenz - FV Dudenhofen 4:1 (1:0)

Koblenz: Zadach – Waldminghaus, von der Bracke, Grgic (53. Tchadijei), Zeghli, Kurogi – Fujiwara (72. Alsbach), Blagojevic (83. Music), Tuchscherer (72. Buchheit) – Vyrych (72. Cornelius).

Dudenhofen: Klein – Handrich (65. Henrich), Sprengling (71. Petzold), I. Catovic, Hoffmann, Metz, Klehr (71. S. Catovic), Scharfenberger (81. Weigel), Heimgärtner (81. Wolf), Lichti, Albrecht.

Schiedsrichter: Bijan Behzadi (Höcherberg).

Zuschauer: 1136.

Tore: 1:0 Leon Waldminghaus (33.), 2:0 Denys Vyrvch (51.), 2:1 Dennis Albrecht (56.), 3:1 Marcel Wingender (63.), 4:1 Nazif Tchadeji (67.).

Besonderheit: Gelb-Rot für Henrich (Dudenhofen, 87.).