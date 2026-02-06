Noch befindet sich die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar in der Winterpause. Doch die Vorbereitung auf die Restrunde läuft auf Hochtouren. In der neuesten Folge unseres Podcasts „SpoRZfreunde“ beleuchten wir das Abschneiden der Teams aus unserer Region.

Am 21. Februar wird die Saison in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar mit dem Nachholspiel zwischen der TuS Koblenz und dem FK Pirmasens fortgesetzt. Neben der TuS gehen sechs weitere Mannschaften aus unserem Verbreitungsgebiet in der Liga auf Torejagd.

Während die Eisbachtaler Sportfeunde, der SC Idar-Oberstein, der FC Rot-Weiss sowie der FC Cosmos Koblenz den Blick eher nach unten richten müssen, sind der FC Emmelshausen-Karbach und der FV Engers gemeinsam mit der TuS im oberen Bereich der Tabelle zu finden.

i Die RZ-Reporter Lukas Erbelding (links) und Mirko Bernd sprechen in der neuen "SpoRZfreunde"-Folge über die bisherige Saison in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Christian Mack

Wie haben sich die Teams in der ersten Halbserie geschlagen, und was hat sich in der Winterpause bei ihnen getan? Unter anderem diesen Fragen gehen in der neuesten Folge unseres Podcasts „SpoRZfreunde“ nach. Gleichzeitig werfen unsere Reporter Lukas Erbelding und Mirko Bernd einen Blick auf die schon bald beginnende Restrunde.

Die Folge ist hier rhein-zeitung.de sowie auf allen bekannten Podcast-Plattformen zu finden. Viel Spaß beim Zuhören!