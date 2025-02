Die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar im Fokus

Die Winterpause in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar neigt sich dem Ende zu – der perfekte Zeitpunkt, um ein Zwischenfazit zu ziehen und vorauszublicken. Genau darum geht es auch in einer sportlichen Sonderfolge unseres Podcasts „RZInside“.

20 Spieltage sind in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar absolviert. Während die TuS Koblenz auf Rang vier steht und sich in Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen befindet, müssen andere Teams aus der Region, beispielsweise die Aufsteiger SC Idar-Oberstein und die Eisbachtaler Sportfreunde, den Blick eher nach unten richten. Fortgesetzt wird die Saison am ersten März-Wochenende.

Wie haben sich die heimischen Vertreter bisher geschlagen, was hat sich bei ihnen in der Winterpause getan – und was haben sie sich für die Restrunde vorgenommen? In einer sportlichen Sonderfolge unseres Podcasts „RZInside“ beschäftigen wir uns mit diesen und weiteren Fragen. Unsere Reporter Lukas Erbelding und Moritz Hannappel ziehen ein Zwischenfazit und wagen darüber hinaus einen Blick in die Zukunft.

i Unsere Reporter Moritz Hannappel (links) und Lukas Erbelding haben sich in der Sport-Podcast-Folge ausführlich über die Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar unterhalten. Kevin Rühle

Hören können Sie die Sendung auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts und Co. sowie auf rhein-zeitung.de/podcast. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören!