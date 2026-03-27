WM-Keeper fehlt gegen Diefflen Die Grenz-Quote ist ein gutes Omen für Cosmos Koblenz Mirko Bernd 27.03.2026, 10:00 Uhr

i Romaric Grenz wird im Heimspiel des FC Cosmos Koblenz am Sonntag gegen den FV Diefflen im Tor des Oberligisten stehen, da Stammkeeper Josué Duverger mit Haiti auf Länderspielreise ist. Wolfgang Heil

In den nächsten Wochen hat Cosmos Koblenz nur noch Gegner, die sich tabellarisch auf Augenhöhe befinden. Der Oberliga-Aufsteiger hat es daher komplett selbst in der Hand, nicht weiter abzurutschen. Der Anfang soll gegen Diefflen gemacht werden.

Im Fußball zu weit nach vorne zu schauen, ist meistens keine gute Idee, zumal jeder weiß, welches Spiel immer das wichtigste ist: das nächste. Und das schwerste zudem. Also fokussieren sie sich beim Fußball-Oberligisten FC Cosmos Koblenz erst einmal auf das Heimspiel im Stadion Oberwerth am Sonntag um 15 Uhr gegen den FV Diefflen.







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