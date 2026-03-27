In den nächsten Wochen hat Cosmos Koblenz nur noch Gegner, die sich tabellarisch auf Augenhöhe befinden. Der Oberliga-Aufsteiger hat es daher komplett selbst in der Hand, nicht weiter abzurutschen. Der Anfang soll gegen Diefflen gemacht werden.
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Im Fußball zu weit nach vorne zu schauen, ist meistens keine gute Idee, zumal jeder weiß, welches Spiel immer das wichtigste ist: das nächste. Und das schwerste zudem. Also fokussieren sie sich beim Fußball-Oberligisten FC Cosmos Koblenz erst einmal auf das Heimspiel im Stadion Oberwerth am Sonntag um 15 Uhr gegen den FV Diefflen.