Zum dritten Mal in vier Testspielen kassierte der SC Idar-Oberstein drei Gegentore. Gegen Verbandsligist SV Steinwenden führte auch eine 2:0-Pausenführung nicht zum Sieg.

Der SC Idar-Oberstein hat seine Generalprobe vor dem Start in die Fußball-Oberliga-Saison verpatzt. Trotz 2:0-Pausenführung setzte es in Ohmbach beim Testspiel gegen Verbandsligist SV Steinwenden am Ende eine 2:3-Niederlage. Mit der Weisheit, dass auf eine verpatzte Generalprobe eine gelungene Premiere folgen werde, konnte Christian Henn überhaupt nichts anfangen. Der Co-Trainer des SC, der statt des beruflich verhinderten Coachs Tomasz Kakala diesmal das Zepter schwang, sagte: „Ich kann den Spruch nicht hören. Wir haben uns diesen letzten Test nämlich definitiv ein bisschen anders vorgestellt.“

Henn erklärte aber auch, dass hinter der Idarer Mannschaft eine intensive Trainingswoche gelegen habe. „Deshalb hat uns die Spritzigkeit gefehlt“, erläuterte der Trainer, um dann festzuhalten: „Der Anfang war ja auch okay.“ Tatsächlich ging der SC auf tiefem Rasen in Ohmbach bis zur Pause 2:0 in Führung. „Die Tore haben wir sehr schön herausgespielt“, lobte Henn. Alessandro Marino (33.) und Danial Rafisamii (43.) vollendeten.

Sascha Hammann gelingt das Anschlusstor

Erneut lief der SC mit der in dieser Vorbereitung intensiv geübten Dreierkette in der Abwehr auf. „Wir wollten eigentlich ohne Gegentor bleiben, das ist uns aber wieder nicht gelungen“, stellte Henn nüchtern fest. Zum dritten Mal im vierten Testspiel steckten die Idarer sogar drei Gegentreffer ein. Gegen den SV Steinwenden fielen die Tore in der letzten halben Stunde.

Sascha Hammann, dem Steinwendener Spielertrainer und früheren Coach des VfR Baumholder, gelang der Anschluss (61.). Anton Artemov glich aus (65.), ehe Jason Onyejekwe ein Eigentor unterlief (85.). Henn bestätigte, dass der SC mit der Elf in die Partie gegangen war, die gespielt hätte, wenn bereits am Freitag der Startschuss zur Oberligarunde gefallen wäre. „65 oder 70 Minuten lang hatten wir diese Formation auf dem Platz“, erklärte der Co-Trainer. Michel Schmitt hütetet das Tor, die hintere Dreierreihe bildeten von rechts Kevin Kraus, Jason Onyejekwe und Niklas Baus, auf den Außenbahnen waren Tyrecce Herzhauer (links) und Alessandro Marino (rechts) unterwegs. Flavius Botiseriu und Juri Amidon bildeten die „Doppel-Sechs“, Danial Rafisamii spielte zentral davor, während Florian Zimmer und Temi Ajibola im Angriff unterwegs waren. Ehe die Wechsel richtig Schwung aufnahmen, musste dieses Team also auch den 2:2-Ausgleich hinnehmen.

Robin Hill fällt wegen eines Bänderisses aus

„Steinwenden war spritziger und hat zudem richtig stark gespielt, stellte Henn fest und fügte hinzu: „Wir müssen nun eine gute abschließende Trainingswoche zeigen und schauen, dass wir auf den Punkt gegen Engers fit und bereit sind.“ Ob der SC tatsächlich mit jener Mannschaft gegen Engers beginnt, die gegen Steinwenden beim Anpfiff auf dem Platz stand, ließ Henn nachvollziehbarerweise offen. Es dürfte aber so sein, dass die Würfel noch nicht gefallen sind.

Grundsätzlich äußerte sich der Co-Trainer übrigens nicht unzufrieden mit der bisherigen Vorbereitung. „Wir sind gut hindurch gekommen, vor allem gab es kaum Verletzungen“, betonte er. Einen Akteur hat es aber doch härter erwischt. Robin Hill zog sich einen Außenbandriss im Sprunggelenk zu. „Vier oder fünf Wochen wird er wohl ausfallen“, befürchtet Henn.

FV Engers gewinnt bei Eintracht Trier

Anders als beim SC Idar-Oberstein stimmte beim Oberliga-Auftaktgegner FV Engers das letzte Testspielergebnis. In der kurzfristig anberaumten Begegnung beim Regionalligisten Eintracht Trier setzte sich das Team des neuen Trainers Julian Feit durch einen späten Treffer von Neuzugang Evren Akahiskali (90.) mit 1:0 (0:0) durch. „Wir haben uns in Trier ein gutes Gefühl geholt“, bestätigte Feit. Gegen die Eintracht, die mit einem stark verjüngten Kader einen einstelligen Tabellenplatz in der Regionalliga anpeilt, überzeugte der Rheinlandpokal-Gewinner, der zwei Wochen nach der Partie beim SC im DFB-Pokal auf Eintracht Frankfurt trifft, durch eine starke Defensive und gute Umschaltsituationen.

Aufstellung SC Idar-Oberstein gegen SV Steinwenden

Schmitt (71. Strack) – Kraus (71. Ferjani), Onyejekwe, Baus (68. Brach/79. Klein) – Marino (60. David Bauer), Amidon (68. Stallbaum), Botiseriu, Herzhauser (79. P. Schneider) – Rafisamii (79. Dominic Bauer) – Zimmer, Ajibola.