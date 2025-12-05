FCEK gastiert bei Lautern II Die ersten Abgänge stehen vor dem letzten Spiel fest Michael Bongard 05.12.2025, 15:48 Uhr

i Im Hinspiel auf dem Karbacher Quintinsberg trotzte der FC Emmelshausen-Karbach (in Blau) um Kapitän Jannik Mohr dem 1. FC Kaiserslautern II um Aaron-Xavier Tshimuanga ein 2:2 ab. Beim Rückspiel sind die Rollen klar verteilt im Sportpark Rote Teufel: Kaiserslautern II ist nach zwölf Siegen in Serie am Sonntag (14 Uhr) klar favorisiert. hjs-Foto

Letztes Spiel in 2025 für den FC Emmelshausen-Karbach II: Beim 1. FC Kaiserslautern II steht man vor einer schier unlösbaren Aufgabe. Derweil stehen die ersten Abgänge im Winter bei den Vorderhunsrückern fest.

Der Jahresabschluss hat es in sich: Der Tabellenfünfte FC Emmelshausen-Karbach spielt seine letzte 2025er-Partie in der Fußball-Oberliga am Sonntag (14 Uhr) im Sportpark Rote Teufel am Frönerhof beim Tabellenzweiten 1. FC Kaiserslautern II. Die kleinen Roten Teufel um Ex-Profi Jean Zimmer haben zwölf Spiele in Folge gewonnen.







