Die ersten Abgänge stehen vor dem letzten Spiel fest

Letztes Spiel in 2025 für den FC Emmelshausen-Karbach II: Beim 1. FC Kaiserslautern II steht man vor einer schier unlösbaren Aufgabe. Derweil stehen die ersten Abgänge im Winter bei den Vorderhunsrückern fest.
Der Jahresabschluss hat es in sich: Der Tabellenfünfte FC Emmelshausen-Karbach spielt seine letzte 2025er-Partie in der Fußball-Oberliga am Sonntag (14 Uhr) im Sportpark Rote Teufel am Frönerhof beim Tabellenzweiten 1. FC Kaiserslautern II. Die kleinen Roten Teufel um Ex-Profi Jean Zimmer haben zwölf Spiele in Folge gewonnen.