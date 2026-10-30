Nach Absage in Wiesbach
Die Engerser „Sturm-und-Zaun-Periode“ ist Geschichte
Für den FV Engers (in Grün) geht es nach einer unfreiwilligen Pause am Samstag wieder weiter – und das im Saarland bei Hertha Wi
Für den FV Engers (in Grün) geht es nach einer unfreiwilligen Pause am Samstag wieder weiter – und das im Saarland bei Hertha Wiesbach. Nils Wambach (vorne) wird auf jeden Fall dabei sein, hinter David Eberhardt (rechts hinter Wambach) steht noch ein kleines Fragezeichen, er war Anfang der Woche krank.
Jörg Niebergall

Der FV Engers darf wieder ran: Nach der „Sturm-und-Zaun-Periode“ mit der Absage gegen die TuS Koblenz geht es für den Oberligisten zu Hertha Wiesbach. Für die Partie gegen die TuS gibt es derweil einen Nachholtermin.

Lesezeit 2 Minuten
14 Tage ohne Fußball – zumindest ohne ein Pflichtspiel – werden am Samstag (15.30 Uhr) hinter dem Oberligisten FV Engers liegen. Denn wegen eines von der Stadt Neuwied noch nicht abgenommenen Zauns hinter einem der beiden Tore verbunden mit einer Sturmwarnung war das Freitagabendspiel gegen die TuS Koblenz abgesagt worden.
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