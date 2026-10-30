Der FV Engers darf wieder ran: Nach der „Sturm-und-Zaun-Periode“ mit der Absage gegen die TuS Koblenz geht es für den Oberligisten zu Hertha Wiesbach. Für die Partie gegen die TuS gibt es derweil einen Nachholtermin.
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14 Tage ohne Fußball – zumindest ohne ein Pflichtspiel – werden am Samstag (15.30 Uhr) hinter dem Oberligisten FV Engers liegen. Denn wegen eines von der Stadt Neuwied noch nicht abgenommenen Zauns hinter einem der beiden Tore verbunden mit einer Sturmwarnung war das Freitagabendspiel gegen die TuS Koblenz abgesagt worden.