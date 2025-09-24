Keulers Idee mit Owen Ansah Deutschlands schnellster Mann grüßt den FV Engers 24.09.2025, 12:37 Uhr

i In der Vorbereitung auf die Leichtathletik-WM in Tokio entstand dieses Foto, das der Mehrkampf-Bundestrainer Jörg Roos gemacht hat. Deutschlands bester Sprinter Owen Ansah präsentiert den Fanschal vom DFB-Pokalspiel FV Engers gegen Eintracht Frankfurt. Ansah hatte die Partie im "Aktuellen Sportstudio" Mitte Juni gezogen. Initiert hatte die Fanschal-Aktion die Engerser Vereinsikone Heinz Keuler, der Schwiegervater von Roos. Jörg Roos

Der schnellste Mann Deutschlands schnappte sich mal den schnell einen Fanschal und schickte vor der Leichtathletik-WM in Tokio Grüße an den FV Engers. Warum Owen Ansah das tat? Weil Heinz Keuler die Idee hatte – und sein Schwiegersohn sie umsetzte.

Die Idee hatte die Engerser Vereinsikone Heinz Keuler. Und da nun mal der Leichtathletik-Bundestrainer Mehrkampf sein Schwiegersohn ist, war die Umsetzung keine allzu schwierige. Jörg Roos, seit 2019 hauptamtlich beim Deutschen Leichtathletik-Verband angestellt, sollte ein Foto machen vom schnellsten Mann Deutschlands, Owen Ansah, mit dem Fanschal, der eigens zur ersten DFB-Pokalrunde zwischen Keulers FV Engers und dem Bundesligisten Eintracht ...







