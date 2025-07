Derby in Karbach, schwere Aufgabe für TuS Koblenz

Am ersten August-Wochenende startet die neue Oberliga-Saison – und für TuS Koblenz beginnt die Runde mit einem schweren Auswärtsspiel. Das Erstellen des Spielplans ist angesichts von drei Koblenzer Klubs durchaus kompliziert

Gleich zum Auftakt gibt’s ein Derby: Die Partie zwischen dem FC Karbach und Rot-Weiss Koblenz wird als erste Paarung des neuen Oberliga-Spielplans geführt, am Samstag, 2. August, 15.30 Uhr, muss die Elf von RW-Trainer Fatih Cift auf dem Quintinsberg antreten. Zeitgleich geht es für den FV Engers zum SC Idar-Oberstein, die TuS Koblenz muss zum Aufstiegsaspiranten FK Pirmasens reisen – und die Sportfreunde Eisbachtal sind in Dillingen beim FV Diefflen gefordert. Tags darauf beginnt für Oberliga-Rückkehrer FC Cosmos Koblenz die Spielzeit 2025/26, der Aufsteiger erwartet den FV Eppelborn (Sonntag, 15 Uhr).

Termine sind noch unter Vorbehalt

Laut Regionalverband Südwest, der für den Oberliga-Spielbetrieb verantwortlich ist, sind die Termine noch unter Vorbehalt. Die Klubs können noch Änderungswünsche anmelden, der Spielplan soll dann am Samstag, 19. Juli, bei der Hinrundentagung in Engers finalisiert werden. Auch die genauen Anstoßzeiten sind noch nicht final. Eine Schwierigkeit bei den Planungen ist die Tatsache, dass aus Koblenz drei Vereine vertreten sind, die sich zunächst allesamt im Stadion Oberwerth tummeln. Der FC Cosmos wird je nach Gegner auf den Kunstrasen vor der Arena ausweichen müssen, unklar ist, wann Rot-Weiss auf die im Bau befindliche neue Anlage umziehen kann.

FV Engers: Pokal-Hit statt Duell in Gau-Odernheim

Gerade für den FV Engers dürfte es in jedem Fall noch die eine oder andere Spielverlegung geben. Laut Plan muss die Mannschaft des neuen Trainers Julian Feit am Samstag, 16. August, bei Aufsteiger Gau-Odernheim antreten, doch für den FVE steht tags darauf der DFB-Pokal-Knaller gegen Eintracht Frankfurt an. Weil die Partie gegen den Bundesligisten bekanntlich auf dem Oberwerth steigt, wird auch das derzeit noch zeitgleich angesetzte Koblenzer Derby zwischen Cosmos und Rot-Weiss auf einen Wochentag verschoben werden müssen.

Bis zum Winter sind 20 Spieltage angesetzt, ehe sich die Oberliga in die Winterpause verabschiedet. Am Mittwoch, 1. Oktober, ist der einzige Wochenspieltag angesetzt.

Die ersten drei Spieltage laut der vorläufigen Ansetzungen:

1. Spieltag (2./3. August): FC Emmelshausen-Karbach - Rot-Weiss Koblenz, SV Auersmacher - Arminia Ludwigshafen, SC Idar-Oberstein - FV Engers, FV Diefflen - Spfr Eisbachtal, FK Pirmasens - TuS Koblenz, 1. FC Kaiserslautern U21 - Wormatia Worms, Hertha Wiesbach - FV Dudenhofen (alle Sa., 15.30 Uhr); TSV Gau-Odernheim - SV Gonsenheim, FC Cosmos Koblenz - FV Eppelborn (beide So., 15 Uhr).

2. Spieltag (9./10. August): Wormatia Worms - FC Cosmos Koblenz (Sa., 14 Uhr); FV Eppelborn - FK Pirmasens, TuS Koblenz - FV Diefflen, FV Engers - SV Auersmacher, Arminia Ludwigshafen - Gau-Odernheim, SV Gonsenheim - Hertha Wiesbach, FV Dudenhofen - FC Emmelshausen-Karbach (alle Sa., 15.30 Uhr); Spfr Eisbachtal - SC Idar-Oberstein (Sa., 16 Uhr), Rot-Weiss Koblenz - 1. FC Kaiserslautern U21 (So., 15 Uhr).

3. Spieltag (16./17. August): FC Emmelshausen-Karbach - 1. FC Kaiserslautern U21, TSV Gau-Odernheim - FV Engers, SV Auersmacher - Spfr Eisbachtal, SC Idar-Oberstein - TuS Koblenz, FV Diefflen - FV Eppelborn, FV Dudenhofen - SV Gonsenheim, Hertha Wiesbach - Arminia Ludwigshafen (alle Sa., 15.30); FK Pirmasens - Wormatia Worms, FC Cosmos Koblenz - FC Rot-Weiss Koblenz (beide So., 15 Uhr).