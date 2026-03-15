SC Idar rettet in Worms 2:2 Der Zimmer-Service liefert auf den allerletzten Drücker Sascha Nicolay 15.03.2026, 09:13 Uhr

i Der Held ist müde. Ausgelaugt sitzt Florian Zimmer nach seinem Kurzeinsatz auf der Bank im Wormatia-Stadion. Mit seinem Tor hat er dem SC Idar-Oberstein das 2:2 gerettet. Am Remis stark mitgewerkelt hat auch Jan-Uwe Audri (links). Sascha Nicolay

Später als Florian Zimmer kann man nicht ausgleichen. Der Torjäger rettet dem SC Idar-Oberstein einen glücklichen, aber nicht unverdienten Punkt bei Wormatia Worms. Und Trainer Marco Reich hatte so etwas kommen sehen.

Die sieben Minuten lange Nachspielzeit war so gut wie abgelaufen, als der SC Idar-Oberstein bei seinem Gastspiel in der Fußball-Oberliga bei Wormatia Worms einen letzten Einwurf bekam. Niklas Baus schleuderte die Kugel weit in den Strafraum, Ramzi Ferjani setzte sich dort robust durch und verlängerte den Ball in Richtung des langen Pfostens.







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