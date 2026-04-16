2:3 in Überzahl gegen Diefflen Der SC Idar verliert wieder und ist jetzt Vorletzter Sascha Nicolay 16.04.2026, 00:22 Uhr

i Justus Klein (Zweiter von rechts) rackerte wieder viel, hatte allerdings gegen Diefflens Fabio Götzinger (rechts), der auch den 1:1-Ausgleich erzielte, einen schweren Stand. Am Ende verlor Kleins SC 2:3. Stefan Ding

Dass Florian Zimmer schon wieder zwei Tore schoss, geriet zur Randnotiz, denn der SC Idar-Oberstein spielte erneut schwach und steckte trotz doppelter Überzahl und einer 13 Minuten langen Nachspielzeit die nächste Niederlage ein.

Der SC Idar-Oberstein hat im Abstiegskampf der Fußball-Oberliga den nächsten Nackenschlag erlitten. Vor 345 Zuschauern im heimischen Hans-Dieter-Krieger-Stadion verlor die Mannschaft von Trainer Marco Reich das Kellerduell gegen den FV Diefflen 2:3 (1:1).







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