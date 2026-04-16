2:3 in Überzahl gegen Diefflen
Der SC Idar verliert wieder und ist jetzt Vorletzter
Justus Klein (Zweiter von rechts) rackerte wieder viel, hatte allerdings gegen Diefflens Fabio Götzinger (rechts), der auch den
Justus Klein (Zweiter von rechts) rackerte wieder viel, hatte allerdings gegen Diefflens Fabio Götzinger (rechts), der auch den 1:1-Ausgleich erzielte, einen schweren Stand. Am Ende verlor Kleins SC 2:3.
Stefan Ding

Dass Florian Zimmer schon wieder zwei Tore schoss, geriet zur Randnotiz, denn der SC Idar-Oberstein spielte erneut schwach und steckte trotz doppelter Überzahl und einer 13 Minuten langen Nachspielzeit die nächste Niederlage ein. 

Lesezeit 4 Minuten
Der SC Idar-Oberstein hat im Abstiegskampf der Fußball-Oberliga den nächsten Nackenschlag erlitten. Vor 345 Zuschauern im heimischen Hans-Dieter-Krieger-Stadion verlor die Mannschaft von Trainer Marco Reich das Kellerduell gegen den FV Diefflen 2:3 (1:1).

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