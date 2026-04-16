Dass Florian Zimmer schon wieder zwei Tore schoss, geriet zur Randnotiz, denn der SC Idar-Oberstein spielte erneut schwach und steckte trotz doppelter Überzahl und einer 13 Minuten langen Nachspielzeit die nächste Niederlage ein.
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Der SC Idar-Oberstein hat im Abstiegskampf der Fußball-Oberliga den nächsten Nackenschlag erlitten. Vor 345 Zuschauern im heimischen Hans-Dieter-Krieger-Stadion verlor die Mannschaft von Trainer Marco Reich das Kellerduell gegen den FV Diefflen 2:3 (1:1).