Der Abstieg des SC Idar-Oberstein aus der Oberliga ist perfekt. Das Team von Trainer Marco Reich hätte in Gonsenheim gewinnen müssen, um noch eine Chance auf den Klassenverbleib zu haben. Sie vergeigte eine 2:0-Führung und kassierte zweimal Rot.
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Der SC Idar-Oberstein ist aus der Fußball-Oberliga abgestiegen. Eine 2:4-Niederlage beim SV Gonsenheim besiegelte den Sturz in die Verbandsliga. Besonders ärgerlich: Der SC führte 2:0, und es sah für ein paar Minuten so aus, als könne die Mannschaft von Trainer Marco Reich ein Wunder schaffen.