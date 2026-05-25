2:0 vergeigt, 2:4 verloren Der SC Idar-Oberstein steigt aus der Oberliga ab Sascha Nicolay 25.05.2026, 19:31 Uhr

i Ein bitterer Moment für Torjäger Florian Zimmer. Trotz seiner 20 Saisontore muss er den Abstieg mit dem SC Idar-Oberstein akzeptieren. Sascha Nicolay

Der Abstieg des SC Idar-Oberstein aus der Oberliga ist perfekt. Das Team von Trainer Marco Reich hätte in Gonsenheim gewinnen müssen, um noch eine Chance auf den Klassenverbleib zu haben. Sie vergeigte eine 2:0-Führung und kassierte zweimal Rot.

Der SC Idar-Oberstein ist aus der Fußball-Oberliga abgestiegen. Eine 2:4-Niederlage beim SV Gonsenheim besiegelte den Sturz in die Verbandsliga. Besonders ärgerlich: Der SC führte 2:0, und es sah für ein paar Minuten so aus, als könne die Mannschaft von Trainer Marco Reich ein Wunder schaffen.







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