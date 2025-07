Acht Tage vor dem Start in die Fußball-Oberliga-Saison bestreitet der SC Idar-Oberstein auf dem Sportgelände des SV Ohmbach – in der Westpfalz zwischen Herschweiler-Pettersheim und Brücken – sein letztes Vorbereitungsspiel. Gegner am Freitag, 19 Uhr, ist Verbandsligist SV Steinwenden.

SC-Trainer Tomasz Kakala macht keinen Hehl daraus, dass er diesen letzten Test dazu nutzen möchte, um eine Mannschaft auf den Platz zu schicken, die ganz oder in weiten Teilen mit der identisch sein wird, die am ersten Oberliga-Spieltag (Samstag, 3. August) im heimischen Hans-Dieter-Krieger-Stadion gegen DFB-Pokal-Teilnehmer FV Engers antreten soll. „Wir machen keine großen Geheimnisse, dieses Testspiel ist natürlich schon in Richtung Engers ausgerichtet“, sagt Kakala. Der SC probt also sozusagen den Ernstfall.

Der SV Steinwenden wird von Sascha Hammann trainiert

Der Test-Gegner ist nicht zu unterschätzen. Der SV Steinwenden ist ein robuster Verbandsligist, der bekanntlich vom früheren Spielertrainer des VfR Baumholder, Sascha Hammann, gecoacht wird. Zuletzt haben die Steinwendener ein Freundschaftsspiel bei Landesligist FC Schmittweiler-Callbach nach 1:2-Pausenrückstand mit 6:2 gewonnen. Unter den Torschützen war neben Hammann mit Florian Hasemann auch ein weiterer Ex-Baumholderer zu finden.

Die Testspielresultate des SC sind bisher durchwachsen gewesen. Auf eine 2:3-Niederlage gegen Verbandsligist SG Hüffelsheim folgten ein 5:0 gegen Rheinlandligist FV Hunsrückhöhe Morbach und ein 3:3 gegen dessen Ligakonkurrenten SV Rot-Weiß Wittlich. Allerdings nutzte der SC die Partien tatsächlich, um zu probieren und zu testen. Am Freitag in Ohmbach dürfte es da in großen Teilen der Begegnung schon deutlich ernster zur Sache gehen.

Womöglich liefert diese finale Vorbereitungspartie auch spannende Erkenntnisse über die reine Aufstellung hinaus. Zum Beispiel, aus welcher Grundordnung der SC spielen wird. Coach Kakala ließ in der Vorbereitung intensiv das Spiel mit Dreierkette üben, um flexibler auftreten zu können.