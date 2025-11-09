Der SC Idar-Oberstein macht es wie Bayern München

Die beste Mannschaft Deutschlands nahm sich der SC Idar-Oberstein zum Vorbild, als er sich kurz vor der Pause gegen den SV Gonsenheim überflüssigerweise in eine ziemlich komplizierte Situation manövriert hatte.
Vor sechs Wochen noch wäre es undenkbar gewesen, dass der SC Idar-Oberstein in Unterzahl eine Pausenführung über die Bühne bringen würde. Doch die Schießbude vom Haag ist geschlossen, und so gewann der SC vor 262 Zuschauern im Hans-Dieter-Krieger-Stadion 2:1 (2:1) gegen den SV Gonsenheim, obwohl er mehr als eine Halbzeit lang mit einem Mann weniger auf dem Feld stand.