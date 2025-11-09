2:1-Sieg in Unterzahl Der SC Idar-Oberstein macht es wie Bayern München 09.11.2025, 09:06 Uhr

i Florian Zimmer (links) gibt Gas und hängt den Gonsenheimer Nokouri Hangatta ab. Zimmer erlebte diesmal Tiefen und Höhen. Erst verursachte er einen Elfmeter, dann legte er den Ausgleich auf, dann vergab er die Chance zur Entscheidung, ehe er schließlich den vierten Saisonsieg seines SC Idar-Oberstein bejubeln durfte. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Die beste Mannschaft Deutschlands nahm sich der SC Idar-Oberstein zum Vorbild, als er sich kurz vor der Pause gegen den SV Gonsenheim überflüssigerweise in eine ziemlich komplizierte Situation manövriert hatte.

Vor sechs Wochen noch wäre es undenkbar gewesen, dass der SC Idar-Oberstein in Unterzahl eine Pausenführung über die Bühne bringen würde. Doch die Schießbude vom Haag ist geschlossen, und so gewann der SC vor 262 Zuschauern im Hans-Dieter-Krieger-Stadion 2:1 (2:1) gegen den SV Gonsenheim, obwohl er mehr als eine Halbzeit lang mit einem Mann weniger auf dem Feld stand.







