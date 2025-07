Eng war es fast bis zum Schluss, und doch hat der SC Idar-Oberstein den Klassenverbleib in der Oberliga letztlich souverän geschafft. Was sich wie ein Widerspruch anhört, ist in Wirklichkeit keiner. Wie so oft im Haag war das Umfeld angespannter als die Mannschaft, die in der entscheidenden Phase ruhig blieb, sich am vorletzten Spieltag aller Sorgen entledigte und als bester Aufsteiger die Liga hielt. „Viele haben gesagt, es wird nicht reichen, aber wir haben es geschafft“, betont Trainer Tomasz Kakala, der das Kunststück Klassenverbleib nun ein zweites Mal vollführen will.

„Da braucht keiner rumzuspinnen und von irgendetwas anderem zu träumen. Wir wollen vor allen Dingen drinbleiben. Das ist wieder ganz klar unser Ziel“, faucht Trainer Tomasz Kakala, wohl wissend, wie rasant beim SC die Ansprüche in die Höhe schnellen können. Auf ein bisschen weniger Nervenkitzel hofft freilich auch der Coach. „Es wäre super, wenn wir mit dem Abstieg erst gar nichts zu tun bekommen würden“, sagt er.

„Da braucht keiner rumzuspinnen und von irgendetwas anderem zu träumen. Wir wollen vor allen Dingen drinbleiben.“

SC-Trainer Tomasz Kakala

Die Chancen scheinen gar nicht so schlecht zu stehen, denn der SC Idar-Oberstein hat erstens seinen Kader aufgemöbelt und in der Saisonvorbereitung zweitens gezielt an seinen Schwächen gearbeitet. Dem Fußball-Ästheten Kakala war es schon in der Winterpause der vergangenen Saison ein Dorn im Auge, dass seine Mannschaft allzu oft recht eindimensional und mit den von ihm eher ungeliebten langen Bällen unterwegs war. Abzustellen war das in der zweiten Hälfte der Runde und mit dem Abstiegsdruck im Nacken offensichtlich nur bedingt. Das soll jetzt anders aussehen. „Wir müssen uns weiterentwickeln, wollen außer Laufen und Kämpfen auch viel mehr fußballerische Lösungen haben“, erklärt Kakala, der deshalb weiter am Spiel mit der Dreierkette feilt. „Wir wollen uns nicht auf eine Grundordnung, ein System oder einen taktischen Plan festlegen, sondern variabler sein“, ergänzt der Coach.

Auf diese Weise soll der SC auch weniger ausrechenbar daherkommen. Tatsächlich waren die Idarer in der vergangenen Saison stark von der Treffsicherheit ihres Goalgetters abhängig. Glücklicherweise lieferte der „Zimmer-Service“ zuverlässig. Florian Zimmer schlug satte 23-mal zu und landete damit auf Rang zwei der Torjägerliste. Sein Trainer gönnt ihm auch diesmal einen derartigen Lauf „von Herzen“, wäre aber froh, wenn auch ein paar andere Akteure einigermaßen regelmäßig ins Schwarze treffen würden. „Wir haben gescherzt, dass Florian gerne wieder unser bester Schütze werden darf, dass es aber auch schön wäre, wenn unser zweitbester am Ende mehr als zwei Tore geschossen hätte“, verrät Kakala.

Insgesamt ist der Coach aber mit seinem Kader „sehr zufrieden“, wie er betont. Kakala erklärt: „Unmittelbar nach der letzten Runde hätte ich nicht gedacht, dass wir uns so gut aufstellen können, aber wir haben uns wirklich sehr gezielt verstärkt.“ Der Trainer findet: „Vielleicht sind wir jetzt sogar einen Tick besser als letzte Saison.“ Tatsächlich wirkt der SC-Kader vernünftig ausbalanciert – wenn auch recht groß. Es gibt weiter viele junge, talentierte Akteure, doch es finden sich auch Säulen. Allen voran natürlich Ex-FCK-Kapitän Kevin Kraus, dessen Verpflichtung in der vergangenen Winterpause nicht nur für Aufsehen sorgte, sondern sich auch auszahlte. Kraus war als Innenverteidiger ein entscheidender Faktor beim Ringen um den Klassenverbleib. Gerade hinten dürfte der SC nun aber weiter an Stabilität gewonnen haben durch die Verpflichtung von Allround-Verteidiger Jason Onyejekwe von Wormatia Worms und des Ex-Kapitäns der U19 von Borussia Dortmund, Ramzi Ferjani vom FC Homburg.

Doch Personal hin, Weiterentwicklung her. Kakala stellt klar, dass sich seine Mannschaft unbedingt Tugenden bewahren müsse, die in der vergangenen Runde entscheidend waren. „Wir müssen wieder als Team auftreten und brauchen den gleichen Einsatz und Willen“, predigt der Coach – wohl wissend, dass es dann wieder mit dem Klassenverbleib klappen sollte.

Prognose: Der SC Idar-Oberstein schafft den Klassenverbleib

Der Kader des SC Idar-Oberstein weckt Hoffnungen. Wenn sich die gezielt ausgesuchten Neuen tatsächlich als die Verstärkungen entpuppen, die sie zu sein scheinen, dann ist die Mannschaft von Trainer Tomasz Kakala nicht nur breiter aufgestellt, sondern auch wirklich besser als in der vergangenen Saison. Eine ruhige Runde wartet auf den SC deshalb aber noch lange nicht, denn schon zwei Regionalliga-Absteiger - und Schott Mainz sowie Eintracht Trier gehören sicherlich wieder zu den vom Abstieg bedrohten Teams in der vierten Spielklasse - können zu einem Erdrutsch im Oberligakeller führen, sodass selbst ein Mittelfeldplatz nur trügerische Sicherheit bietet. Die Oberliga-Teams müssen erneut konsequent punkten - und dazu ist der SC Idar-Oberstein in der Lage. Am Ende wird der SC den Klassenverbleib wieder schaffen. Läuft es schlecht, als Zwölfter, läuft es gut, als Achter.

Der Kader des SC Idar-Oberstein

Zugänge: Temiloluwa Ajibola (Germania Halberstadt), Michel Schmitt, Marvin Lind (beide VfR Baumholder), Ramzi Ferjani, Julien Riedl (beide FC Homburg), Jan-Uwe Audri (FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein), Tyreece Herzhauser (SV Morlautern), Jason Onyejekwe (Wormatia Worms), Leon Koerdt, Ruben Strack, Henri Schneider (alle eigene Junioren).

Abgänge: Noah Daragmeh, Christoph Grimm (beide Ziel unbekannt), Alexander Bambach (SG Bostalsee), Paulo Silva de Souza (Brasilien), Tobias Edinger, Luca Baderschneider, Malik Yerima (alle Wormatia Worms), Marius Botiseriu (SG Niederhambach/Schwollen), Lennert Arend, Dennis Kaucher (beide FC Freisen).

Tor: Michel Schmitt, Ruben Strack.

Abwehr: Kevin Kraus, Ramzi Ferjani, Leon Koerdt, Niklas Baus, Niklas Brach, Jason Onyejekwe.

Mittelfeld: Alex do Nascimento, Alessandro Marino, David Bauer, Dominic Bauer, Danial Rafisamii, Julien Riedl, Hendrik Puhl, Lukas Stallbaum, Henri Schneider, Flavius Botiseriu, Juri Amidon, Robin Hill, Tyreece Herzhauser.

Angriff: Jan-Uwe Audri, Marvin Lind, Florian Zimmer, Philipp Schneider, Justus Klein, Temiloluwa Ajibola.

Trainer: Tomasz Kakala.

Saisonziel: Klassenverbleib.

Favoriten: FK Pirmasens, 1. FC Kaiserslautern II, FC Emmelshausen-Karbach.