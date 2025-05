Der SC Idar-Oberstein muss einen schweren personellen Rückschlag verkraften. Der Fußball-Oberligist, der am Samstag sein letztes Saisonspiel beim TSV Schott Mainz bestreitet, verliert wohl seine Nummer eins. Torwart Tobias Edinger steht vor einem Wechsel zu Liga-Konkurent Wormatia Worms.

„Es ist noch nichts unterschrieben, aber es geht in diese Richtung“, sagte Edinger auf Nachfrage, nachdem die Gerüchteküche mächtig gebrodelt hatte. Edinger verlässt den SC, obwohl Verein und Torwart im Februar noch die Ausweitung ihrer Zusammenarbeit um zwei Jahre bekannt gegeben hatten.

„Fußball ist ein Timing-Geschäft, und ich weiß nicht, ob ich diese Chance noch einmal bekommen werde“

Tobias Edinger

„Es ist ein gewagter Schritt, der eigentlich nicht zu mir passt, weil ich jemand bin, der zu seinem Wort zu stehen pflegt. Aber Fußball ist ein Timing-Geschäft, und ich weiß nicht, ob ich diese Chance noch einmal bekommen werde“, erklärt Edinger, ehe er die Gründe für seinen Sinneswandel erläutert: „In Worms werde ich mit dem Trainer zusammenarbeiten, der mir auch in Gonsenheim das Vertrauen geschenkt hat.“ Anouar Ddaou wird die Wormatia in der kommenden Spielzeit coachen, und er war tatsächlich der Trainer, unter dem Edinger sich in Gonsenheim seine ersten Oberliga-Meriten verdiente, ehe er vor drei Jahren zum SC wechselte.

„ Anouar Ddaou möchte mit mir wieder zusammenarbeiten, und so sehe ich die Chance, mich persönlich weiterzuentwickeln und in einem Verein mit größeren Ambitionen zu spielen“, sagt Edinger, der hinzufügt: „Es ist für mich der nächste Schritt. Ich kann Teil eines Klubs zu sein, der nächstes Jahr oder in den nächsten Jahren um den Aufstieg mitspielt und nicht wie der SC ums nackte Überleben.“

„Das ist unglaublich bitter für uns. Wir verlieren einen Top-Oberliga-Torwart. Das tut mir sehr leid“

SC-Trainer Tomasz Kakala

Edinger stellt klar, dass der Wechsel nichts mit dem SC Idar-Oberstein zu tun habe, sondern er alleine deshalb zustande komme, weil der Torwart die besseren Perspektiven in Worms erkennt. Der 24-Jährige betont: „Ich bin dem SC extrem dankbar, dass er mir das Vertrauen geschenkt hat.“

Edinger zahlte das Vertrauen mit guten Leistungen zurück. Unter Tomasz Kakala wurde er unumstrittene Nummer eins, war maßgeblich an der Meisterschaft in der Verbandsliga und am Klassenverbleib jetzt in der Oberliga beteiligt. Entsprechend reagierte Kakala auf die Entscheidung des Torhüters: „Das ist unglaublich bitter für uns. Wir verlieren einen Top-Oberliga-Torwart. Das tut mir sehr leid.“

SC Idar ist nun auf Torwartsuche

Edingers Wechsel ist tatsächlich ein ganz harter Schlag für den SC. Der Verein steht nun relativ blank da, hat aktuell keinen auf Dauer wettbewerbsfähigen Oberliga-Schlussmann. A-Junior Ruben Strack, der Edinger in dieser Runde zweimal ordentlich vertreten hat, braucht sicher noch Zeit, um den Anforderungen eines Stammtorhüters in dieser Klasse gerecht zu werden. „Wir müssen jetzt schauen, dass wir einen Torwart bekommen“, bestätigt Kakala. Edinger hofft derweil, dass er und der SC Idar-Oberstein ohne Streit und im Guten auseinandergehen.