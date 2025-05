Eine Gelb-Rote Karte gegen Viktoria Herxheim zu einem nahezu perfekten Zeitpunkt spielte dem SC Idar-Oberstein in die Karten. Am Ende standen der notwendige Sieg und die Rettung.

Als Malik Yerima die Kugel in der 7. Minute der Nachspielzeit zum 3:1 ins leere Tor geschossen hatte, brach der grenzenlose Jubel los im Haag. Der SC Idar-Oberstein hat vor 450 Zuschauern mit einem Sieg gegen Mitaufsteiger SV Viktoria Herxheim den Klassenverbleib perfekt gemacht. Die Mannschaft um Trainer Tomasz Kakala spielt also auch in der kommenden Saison in der Fußball-Oberliga.

„Das ist ein Riesenerfolg“, stellte der Coach fest und betonte: „Wir haben dieses entscheidende Spiel gegen Herxheim verdient gewonnen.“ Ein bisschen Anlaufzeit benötigten die Idarer gegen den Gast, der selbst unbedingt gewinnen musste, nun aber Vorletzter ist und kaum noch eine Chance hat, sich zu retten.

Der SC kam zwischen der 14. und 27. Minute mit Macht und hatte gleich mehrere hochkarätige Chancen, um das 1:0 zu erzielen, brachte den Ball aber nicht am starken Björn Herzig im Gästetor vorbei. Beinahe hätten sich die vergebenen Gelegenheiten gerächt, denn in der 35. Minute hielt SC-Torwart Tobias Edinger mit einer unglaublichen Doppelparade gegen Marcel Meinzer und Lennart Liebel das Pausen-0:0 fest.

Der zweite Abschnitt begann für den SC perfekt. Herxheims Ayman Kerboub foulte Alessandro Marino und sah Gelb-Rot (46.). Damit war der SC fast den kompletten zweiten Abschnitt in Überzahl. Das Kakala-Team nutzte den Vorteil, und Florian Zimmer gelang per Lupfer nach robustem, aber regelgerechtem Körpereinsatz seines Sturmpartners Philipp Schneider das 1:0 (63.). Vier Minuten später flankte Marino scharf von rechts, und Arianit Uka bugsierte den Ball zum 2:0 für den SC ins eigene Tor (67.).

Herxheim gab sich nicht auf und schaffte durch ein tolles Tor von Raphael Gehrlein das 1:2 (72.). In der 7. Minute der Nachspielzeit verhinderte Edinger bei einem Freistoß von Gehrlein gar das 2:2. Sekunden später war die Sache aber gegessen. Yerima nutzte aus, dass Keeper Herzig mitstürmte und traf zum 3:1 und zum Klassenverbleib.