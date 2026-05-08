Das ein oder andere kann Emmelshausen-Karbach im Endspurt noch erreichen: Da wäre zum Beispiel Platz drei und damit das beste Ergebnis in der Oberliga seit der Premierensaison 2015/16. Oder, dass sich Max Wilschrey noch die Torjägerkanone sichert.
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Pflichtaufgabe für den FC Emmelshausen-Karbach am 31. Spieltag der Fußball-Oberliga: Der Tabellenvierte empfängt am Samstag um 15.30 Uhr auf dem Karbacher Quintinsberg das bereits seit Wochen abgestiegene Schlusslicht FV Eppelborn aus dem Saarland.Ihren Punkterekord in der Oberliga aus ihrer Premierensaison 2015/16, als man damals als FC Karbach Tabellendritter wurde, haben die Vorderhunsrücker bereits geknackt.