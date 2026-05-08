FCEK gegen Eppelborn Der Punkterekord ist schon geknackt Michael Bongard 08.05.2026, 16:34 Uhr

i Tim Puttkammer (rechts) musste beim jüngsten 5:2-Auswärtssieg seines FC Emmelshausen-Karbach in Auersmacher passen, im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen Schlusslicht FV Eppelborn steht der Karbacher Rekordspieler wieder in der Startformation. hjs-Foto

Das ein oder andere kann Emmelshausen-Karbach im Endspurt noch erreichen: Da wäre zum Beispiel Platz drei und damit das beste Ergebnis in der Oberliga seit der Premierensaison 2015/16. Oder, dass sich Max Wilschrey noch die Torjägerkanone sichert.

Pflichtaufgabe für den FC Emmelshausen-Karbach am 31. Spieltag der Fußball-Oberliga: Der Tabellenvierte empfängt am Samstag um 15.30 Uhr auf dem Karbacher Quintinsberg das bereits seit Wochen abgestiegene Schlusslicht FV Eppelborn aus dem Saarland.Ihren Punkterekord in der Oberliga aus ihrer Premierensaison 2015/16, als man damals als FC Karbach Tabellendritter wurde, haben die Vorderhunsrücker bereits geknackt.







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