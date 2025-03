Tomasz Kakala ist mit voller Leidenschaft Trainer des SC Idar-Oberstein. Kann es da sein, dass seine Sperre am Samstag gegen Gonsenheim ein gutes Omen ist? Ein Blick in den bisherigen Saisonverlauf legt diesen etwas abenteuerlichen Schluss nahe.

Ohne Tomasz Kakala an der Seitenlinie muss der SC Idar-Oberstein am Samstag (15 Uhr) sein Heimspiel in der Fußball-Oberliga gegen den SV Gonsenheim bestreiten. Der Trainer wurde für ein Spiel gesperrt, nachdem er beim 2:2 bei den Sportfreunden Eisbachtal am vergangenen Samstag die Rote Karte gesehen hatte. Kakala hatte sich echauffiert und war Teil eines Protestpulks auf dem Feld, nachdem der nach Idarer Meinung reguläre Treffer von Alexander Bambach in der Nachspielzeit zum vermeintlichen 3:2-Sieg wegen Abseits keine Anerkennung gefunden hatte.

Die Szene und die Konsequenzen haben einen zerknirschten SC-Coach hinterlassen. „Ich muss wohl dazulernen. Vielleicht hätte ich gar nicht hinlaufen sollen“, sagte Kakala, ehe er hinzufügte: „Aber das kann eigentlich nur jemand verstehen, der in der Situation war oder selbst Trainer ist.“ Für Kakala ist es bereits die zweite Rote Karte der laufenden Saison – und die zweite Sperre. Beim 0:3 bei Arminia Ludwigshafen am zehnten Spieltag wurde ihm ebenfalls der unheilvolle Karton vor die Nase gehalten. Drei Tage später fehlte er gegen Wormatia Worms auf der Bank im Haag. Und das kann bei allem Ärger durchaus als gutes Omen gewertet werden.

i Alessandro Marion (links) und Trainer Tomasz Kakala fehlen dem SC Idar-Oberstein wegen einer Sperre. Hähn Joachim

Das Heimspiel gegen die Wormser gewann der SC nämlich mit Co-Trainer Christian Henn als verantwortlichem Coach an der Linie mit 1:0. Kakala lacht: „Ich würde mich freuen, wenn es am Samstag genauso liefe wie damals gegen Worms.“ Henn hat also den Hut auf und kann auf mindestens eine Personalvariante nicht zurückgreifen. Coach Kakala war schließlich nicht der einzige Idarer, der in Nentershausen bei den Eisbachtalern Rot sah. Auch Alessandro Marino erwischte es. Der schnelle und trickreiche Außenstürmer wurde für zwei Partien gesperrt.

Doch abgesehen vom gesperrten Coach als gutem Omen gibt es weitere Gründe für den SC, mit Zuversicht in die Partie gegen den SV Gonsenheim zu gehen. Da wäre beispielsweise der Gegner selbst. Gonsenheim scheint dem SC zu liegen, denn am Samstag treffen sich beide Mannschaften bereits zum dritten Mal in dieser Saison. Dem achtbaren 0:0 in Gonsenheim (das übrigens eher dem SV schmeichelte) folgte ein furioses 6:2 im Verbandspokal. „Wir haben gegen die Gonsenheimer noch nicht verloren, sind also auch diesmal in der Lage, ihnen Paroli zu bieten“, bestätigt Kakala vorsichtig, um dann – angesprochen auf den Supersieg im Verbandspokal – voll auf die Bremse zu treten. „Dieses Spiel ist kein Maßstab. So etwas wird nicht mehr passieren. Da war jeder Schuss von uns ein Treffer.“ Gleichwohl hofft der Coach, dass der spielstarke Tabellenfünfte, bei dem der Ex-Idarer Ferhat Gündüz als Co-Trainer fungiert, erneut dem Matchplan des SC entgegenkommt. „Wir wollen aggressiv agieren“, sagt Kakala.

Dominic Bauer könnte seinen Zwillingsbruder vertreten

Die Partie wird im Haag-Stadion stattfinden, und das bedeutet, dass der SC zum ersten Mal nach der Winterpause nicht auf Kunstrasen, sondern auf Rasen spielen wird. „Ich muss sagen, dass ich tatsächlich ein paar Bedenken deshalb habe“, räumt Kakala ein, ehe er sein Bauchweh selbst therapiert: „Das ist überhaupt keine Ausrede. Wir freuen uns darauf, in unserem Stadion zu spielen. Nicht jeder hat so ein schönes Stadion wie wir.“

Nicht in den Genuss der besonderen Haag-Atmosphäre kommt diesmal David Bauer. Der zum Rechtsverteidiger umfunktionierte Akteur hat sich gegen Eisbachtal einen Muskelfaserriss zugezogen. „Das ist schade, aber dann kommt der andere Bauer“, verrät Kakala, dass Davids Zwilingsbruder Dominic Bauer wohl nun erste Wahl rechts hinten ist.

Niklas Baus verlängert um zwei Jahre – und Sorgen um Tobias Edinger

Nach wie vor Sorgen macht Torwart Tobias Edinger. Nach seiner schweren Schulterprellung im letzten Heimspiel gegen Rot-Weiß Koblenz konnte die Nummer eins diese Woche noch nicht trainieren. „Ich hoffe, dass er spielen kann“, sagt Kakala. Wenn nicht, müssten die Trainer erneut entscheiden, ob Ersatzmann Christoph Grimm oder A-Junior Ruben Strack die Kiste hütet. Strack machte seine Sache bei seinem ersten Oberliga-Spiel in Eisbachtal ausgezeichnet, wird aber auch bei den A-Junioren gebraucht, die am Samstag unmittelbar nach der Oberligapartie in der Verbandsliga ein ganz wichtiges Spiel im Kampf um den Aufstieg in die Regionalliga gegen den SC Hauenstein haben.

Vor der Partie gegen Gonsenheim hat der SC Idar-Oberstein übrigens einen weiteren Spieler seines Kaders für die nächsten beiden Spielzeiten gebunden. Niklas Baus verlängerte seinen Vertrag bis 2027. „Darüber freue ich mich sehr“, betont Kakala und bedauert dann: „Schade, dass er im Moment nicht spielen kann. Möglicherweise muss er jetzt sogar operiert werden.“ Am Samstag im Haag wird der Innenverteidiger also womöglich neben seinem aufgeregten und gesperrten Trainer auf der Tribüne Platz nehmen und seinem Team die Daumen drücken. Klar ist: Mit einem Sieg würde der SC sogar die theoretisch denkbaren Abstiegsränge verlassen.