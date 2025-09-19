Heimspiel gegen den FCEK Der FV Engers hat schwere Tage hinter sich 19.09.2025, 16:11 Uhr

i Der Engerser Mittelfeldspieler Mattis Thewalt (am Ball) verletzte sich am Mittwoch im Training ohne Fremdeinwirkung schwer am Knie. Die Diagnose lautet Kreuzbandriss, Thewalt wird lange ausfallen. Jörg Niebergall

Es gibt so viele persönliche Verbindungen zwischen dem FV Engers und dem neuen Verein FC Emmelshausen-Karbach. Vor allem der Engerser Trainer Julian Feit und sein Abwehrchef David Eberhardt haben beim TSV und beim FCK große Spuren hinterlassen.

Der FV Engers steht in der Fußball-Oberliga mit 16 Punkten auf einem hervorragenden zweiten Tabellenplatz, aber der FVE hat schwere Tage hinter sich. Am Samstag (15.30 Uhr) steht das Heimspiel am Wasserturm gegen den Neunten FC Emmelshausen-Karbach (elf Punkte) an.







