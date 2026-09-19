Erinnerung an Kleinmaischeider Der Fußball trauert um Trainerlegende Peter Hermann Marco Rosbach 19.09.2026, 21:41 Uhr

i Der Kleinmaischeider Peter Hermann (rechts) war von März 2016 bis Oktober 2017 Co-Trainer von Friedhelm Funkel (links) bei Fortuna Düsseldorf und am 2. Juli 2017 zu einem Testspiel gegen die Eisbachtaler Sportfreunde in Nentershausen zu Gast. Danach ging es für Hermann zurück zum FC Bayern München, wo er noch einmal an der Seite von Jupp Heynckes arbeitete. Marco Rosbach

Der Fußball lebe nicht zuletzt von Persönlichkeiten wie Peter Hermann, die nicht immer im Rampenlicht stehen und dennoch dafür sorgen, dass immer alles glänzt: So würdigt der FC Bayern München den Kleinmaischeider, der am Samstag verstorben ist.

Die traurige Nachricht machte am Samstagabend kurz nach der Sportschau die Runde: Der FC Bayern München und Bayer 04 Leverkusen vermeldeten nahezu zeitgleich, dass sie um Peter Hermann trauern. Für beide Vereine war der Fußballtrainer aus Kleinmaischeid lange Zeit tätig.







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