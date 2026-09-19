Der Fußball lebe nicht zuletzt von Persönlichkeiten wie Peter Hermann, die nicht immer im Rampenlicht stehen und dennoch dafür sorgen, dass immer alles glänzt: So würdigt der FC Bayern München den Kleinmaischeider, der am Samstag verstorben ist.
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Die traurige Nachricht machte am Samstagabend kurz nach der Sportschau die Runde: Der FC Bayern München und Bayer 04 Leverkusen vermeldeten nahezu zeitgleich, dass sie um Peter Hermann trauern. Für beide Vereine war der Fußballtrainer aus Kleinmaischeid lange Zeit tätig.