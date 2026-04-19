Reichs Team bricht zusammen
Der FCEK spielt dem SC Idar-Oberstein den Tank leer
Über zwei Drittel der Spielzeit war die Partie des SC Idar-Oberstein (weiße Trikots) gegen den FC Emmelshausen-Karbach offen. Le
Über zwei Drittel der Spielzeit war die Partie des SC Idar-Oberstein (weiße Trikots) gegen den FC Emmelshausen-Karbach offen. Letztlich setzten sich die Gäste aber - auch in der Höhe verdient - 7:2 durch.
Hähn Joachim. Joachim Hähn

Max Wilschrey war der Mann des Tages beim 7:2-Sieg des fußballerischen glänzenden FC Emmelshausen-Karbach beim SC Idar-Oberstein. Der Torjäger der Gäste traf viermal in einem kuriosen Spiel, das bis zur 57. Minute offen war. 

Lesezeit 5 Minuten
Patrick Kühnreich hatte einen Schlüsselmoment beim 7:2 (2:2)-Sieg des FC Emmelshausen-Karbach (FCEK) in der Fußball-Oberliga beim SC Idar-Oberstein ausgemacht: „Robin Hill hatte die Riesenchance zum 3:2 für Idar. Fast im Gegenzug schießen wir das dritte Tor, und von da an war es leider ein Klassenunterschied“, sagte der FCEK-Coach und ergänzte: „Es tut mir leid für Idar, dass es am Ende so hoch ausgegangen ist.

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