Max Wilschrey war der Mann des Tages beim 7:2-Sieg des fußballerischen glänzenden FC Emmelshausen-Karbach beim SC Idar-Oberstein. Der Torjäger der Gäste traf viermal in einem kuriosen Spiel, das bis zur 57. Minute offen war.
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Patrick Kühnreich hatte einen Schlüsselmoment beim 7:2 (2:2)-Sieg des FC Emmelshausen-Karbach (FCEK) in der Fußball-Oberliga beim SC Idar-Oberstein ausgemacht: „Robin Hill hatte die Riesenchance zum 3:2 für Idar. Fast im Gegenzug schießen wir das dritte Tor, und von da an war es leider ein Klassenunterschied“, sagte der FCEK-Coach und ergänzte: „Es tut mir leid für Idar, dass es am Ende so hoch ausgegangen ist.