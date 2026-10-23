Heimspiel gegen Wiesbach Der FCEK ist seit fast vier Stunden ohne Gegentor Michael Bongard 23.10.2026, 16:23 Uhr

i Die Abwehr des FC Emmelshausen-Karbach (in Weiß) um (von links) Leonard Hück, Keita Kinoshita und Torwart Jonas Bast steht momentan sicher, seit fast vier Stunden hat der FCEK kein Gegentor mehr kassiert – auch nicht vor einer Woche beim 0:0 bei der TuS Koblenz. Am Samstag (15.30 Uhr) kommt Hertha Wiesbach auf den Karbacher Quintinsberg. Wolfgang Heil

Oberliga: Der FC Emmelshausen-Karbach (11.) kann mit einem Heimsieg gegen eine auswärtsschwache Hertha aus Wiesbach (13.) im Optimalfall bis auf Rang sieben klettern und zwischen sich und die Abstiegszone eine stattliche Anzahl an Punkten legen.

Der FC Emmelshausen-Karbach hat in dieser Saison in der Fußball-Oberliga nur den Blick nach unten, auch wenn für den Tabellenelften der dritte Rang, den man in der Vorsaison erreicht hat, momentan genauso sechs Punkte entfernt ist wie der derzeit erste Abstiegsrang 15 und damit der Viertletzte Cosmos Koblenz.







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