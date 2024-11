Nachholspiel gegen Auersmacher Der FC Karbach ist seit 412 Minuten ohne Gegentor 26.11.2024, 15:22 Uhr

i Janik Otto (in Blau) ist wieder im Training und absolvierte auch eine Halbzeit am Samstag beim Testspiel in Andernach. Der 23-jährige Mittelfeldspieler war mehr als ein halbes Jahr wegen Leistenproblemen ausgefallen. Ein Comeback in der Oberliga soll es für Otto erst im neuen Jahr geben. Im Nachholspiel gegen Auersmacher steht er nicht im FC-Kader. Hermann-Josef Stoffel

Auf ein Neues: Zweieinhalb Wochen nach dem „Nebel-Abbruch“ stehen sich der FC Karbach und der SV Auersmacher am Mittwoch (20 Uhr) zum Nachholspiel gegenüber.

Nachholspiel auf dem Quintinsberg: Die wegen Nebels in der Halbzeitpause beim Stand von 0:0 abgebrochene Partie in der Fußball-Oberliga zwischen dem Tabellenachten FC Karbach und dem Schlusslicht SV Auersmacher wird am Mittwoch (20 Uhr) neu angepfiffen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen