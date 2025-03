Groß ist der Jubel am Samstag um 16.22 Uhr auf dem Quintinsberg in Karbach gewesen. Gerade hatte Schiedsrichter Torben Huss aus Beckingen im Saarland die Fußball-Oberligapartie des FC Karbach gegen die Wormatia aus Worms abgepfiffen, der FC behielt dank eines ganz späten Treffers des eingewechselten Jan Mahrla (90.) mit 3:2 (1:1) die Oberhand. Der unheimlich wichtige Dreier im Abstiegskampf bedeuten für Karbach 27 Punkte und Rang zehn. Worms bleibt Siebter mit 33 Zählern.

Danach sah es zu Beginn erst einmal so gar nicht aus. Ähnlich wie vor 14 Tagen gegen Idar-Oberstein (0:2) war der Gast besser im Spiel, hatte Chancen – und zwar gute. Der Wormser Sturmführer Erijon Shaqiri vergab zunächst nach einer Eckenvariante am langen Pfosten (9.), ehe er fünf Minuten später eine Gelegenheit aus dem obersten Regal versemmelte, als er frei vor Jonas Bast auftauchte und rechts vorbeischob (14.).

i Janik Otto (in Blau, beim Schuss, links Kieran Ike, rechts Dustin Zahnen) stand nach langer Verletzungspause erneut in der Karbacher Startelf und half 72 Minuten mit, den wichtigen 3:2-Heimsieg gegen Wormatia Worms einzufahren. Hermann-Josef Stoffel

Viel besser machte es Irfan Catovic, inmitten der unsortierten Karbacher Deckung schlenzte er mit links in den linken Winkel zum 0:1 (16.). Karbach biss sich aber genau ab diesem Moment in die Begegnung. Wie von Coach Patrick Kühnreich nach dem vorzeitigen Umzug auf den Rasenplatz gefordert („Wir wollen ein Kampfspiel gegen Worms“), legten seine Spieler fortan die richtige Mentalität an den Tag. Allen voran: Mittelstürmer Max Wilschrey. Der Torgarant wühlte allein in vorderster Front, machte viele Bälle fest. So auch in Minute 20. Einmal in den Sechzehner eingedrungen, wurde er von zwei Wormser Verteidigern in die Zange genommen. Den fälligen Elfer nutzte Kieran Ike per „Verlader“ zum 1:1-Ausgleich. Selbst zum Abschluss kam Wilschrey dann auch noch, seine Volleyabnahme boxte Wormatia-Keeper Luca Pedretti zur Seite (37.).

Nach der Pause verdiente sich der FC laut Kühnreich dann auch den Sieg: „Nach einer komplett ausgeglichenen ersten Halbzeit waren wir danach über weite Strecken spielbestimmend, allerdings haben wir sechs, sieben Überzahlsituationen schlecht ausgespielt.“ Vor dem fahrlässigen Umgang mit offensiven Ballbesitz markierte man jedoch erst einmal die 2:1-Führung. Der aufgerückte Rechtsverteidiger Kevin Leidig legte zurück auf Wilschrey, dessen leicht abgerutschter Torschuss landete am zweiten Pfosten bei Ike, der nur einnetzen musste (61.). Doppelpack für Ike, gleichzeitig auch seine beiden ersten Treffer der Spielzeit.

Wenn Max immer so spielt, kriegen wir den Rest der Saison keine Probleme mehr.

Karbachs Trainer Patrick Kühnreich über seinen starken Stürmer Wilschrey

Worms, das nach guten ersten 20 Minuten den Faden verlor, sollte indes noch einmal die Chance zum Ausgleich erhalten. Karbachs Linksverteidiger Anes Abdiovski fegte im Strafraum Laurenz Fritz Graf um. Abdiovski traf von lmit viel Risiko grätschend zwar ganz viel Ball, aber im Nachgang auch ganz viel „Mann“ – ein vertretbarer Pfiff. Shaqiri nahm sich der Sache an und traf halbhoch rechts zum 2:2 (81.). Das Minimalziel der Gäste (ein Punkt) schien gesichert. Doch das Spiel der Wormatia war schlichtweg zu fehlerbehaftet. Hatte man noch Glück, als Dustin Zahnen freistehend versiebte (86.), war die Nachlässigkeit in der Schlussminute die eine zu viel. Wilschrey blieb zweimal im Zweikampf hartnäckig, bediente von der Torauslinie Joker Mahrla, der wie eingangs erwähnt zum 3:2 (90.) traf.

Kühnreich meinte erleichtert: „Das ist Fußball. Letzte Woche kriegen wir in der Schlussminute das 3:4, heute gelingt spät der Siegtreffer zum 3:2 – unterm Strich bedeutet das einen Punkt mehr.“ Zum dreifachen Vorlagengeber Wilschrey hatte Kühnreich auch noch eine Idee: „Das muss die Marke sein. Wenn Max immer so spielt, kriegen wir den Rest der Saison keine Probleme mehr.“ Wormatia-Trainer Marco Reifenscheidt nutzte die gleiche Floskel wie Karbachs Coach: „So ist der Fußball. Wir hatten zu viele Ballverluste gegen ein eigentlich verunsichertes Karbach. Und die Qualität des Herrn Wilschrey sind ja bekannt. Mehr Sorgen machen mir aber die drei Verletzten, die heute hinzugekommen sind.“ Am Mittwoch (20 Uhr) geht es für die Karbacher in Nentershausen im Nachholspiel bei Reifenscheidts Ex-Verein Eisbachtal direkt weiter.

FC Karbach – Wormatia Worms 3:2 (1:1)

Karbach: Bast – Leidig, Puttkammer, Denguezli, Abdiovski – Zahnen (90.+1 Hoffmann), Saftig, Ike (72. Ike), Ahlert (82. Kömesögütlü), Otto (72. Engels) – Wilschrey.

Worms: Pedretti – Gotthardt (61. Baylan), Ota, Graf, Grajcevski – Schehl (61. Manganiello), Rosenbaum, K. Özkaya (67. Costa de Figueiredo), Catovic (73. Willrich), M. Özkaya – Shaqiri.

Schiedsrichter: Torben Huss (Beckingen).

Zuschauer: 302.

Tore: 0:1 Catovic (16.), 1:1 Ike (20., Foulelfmeter), 2:1 Ike (59.), 2:2 Shaqiri (81., Foulelfmeter), 3:2 Mahrla (90.).