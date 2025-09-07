Die wochenlange „Auswärtstour“ des FC Emmelshausen-Karbach ist nach zwei Zu-Null-Niederlagen bei Gonsenheim und bei Cosmos Koblenz versöhnlich geendet: Der FCEK gewann bei Arminia Ludwigshafen klar mit 5:2.

Auf den Fußball-Oberligisten FC Arminia Ludwigshafen kommen schwere Zeiten zu. Er verlor gegen den überzeugend auftrumpfenden FC Emmelshausen-Karbach mit 2:5 (1:4). Der FCEK verbesserte sich mit zehn Punkten aus sechs Spielen auf den siebten Tabellenplatz. Ludwigshafen ist nach der fünften Pleite im sechsten Spiel nun Tabellenletzter.

Dabei begann die Partie aus Sicht der Platzherren verheißungsvoll. Schon nach 14 Sekunden und dem ersten Angriff über die linke Seite mit dem flinken Sebastian Beikert gab Yakup Polat den ersten Torschuss ab. Ebenfalls über diese Seite fiel das 1:0. Ausgangspunkt war eine klasse Seitenverlagerung von Polat, Beikert zog an und flankte auf den zweiten Pfosten, wo Maximilian Krämer fast artistisch sein erstes Saisontor erzielte (12.). „Beikert hat ein brutales Tempo. Wir haben hoch gepresst, müssen aber dennoch früher am Mann sein“, monierte FCEK-Trainer Patrick Kühnreich. Das Team aus dem Vorderhunsrück blieb aber ruhig und unaufgeregt, wie sein Coach hervorhob.

Rößler und Wilschrey sind kaum zu bremsen

Waren vor dem Führungstreffer des FCA die kaum zu bremsenden und groß aufspielenden Enrico Rößler und Max Wilschrey bei einer Doppelchance an Torwart Peter Klug gescheitert (7.), so fiel nach einer Viertelstunde nicht unerwartet das 1:1. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld wurden die schlecht sortierten Arminen wie aus dem Lehrbuch ausgekontert. Kieran Ike hätte schon abschließen können, bediente aber den besser postierten Wilschrey.

Danach boten die spielerisch starken Gäste bis zur Pause Fußball der Spitzenklasse. Der Ball lief mit großer Sicherheit durch die eigenen Reihen und es gab reihenweise Direktpässe zu bestaunen. Dazu nutzte der FCEK die Räume, die ihm die Arminia mit einer taktischen Fehlleistung anbot. „Wir verteidigen nicht gegen den Mann, da gibt es keinerlei Gegnerdruck“, kritisiert FCA-Trainer Matteo Monetta. Das Resultat dieser Entwicklung waren etliche gute Chancen für die Gäste, die drei nutzten und somit die Partie früh entschieden. Zunächst traf Wilschrey nach einem exzellenten Pass von Kapitän Tim Puttkammer zum überfälligen Führungstor (39.). „Max weiß, wohin er laufen muss. Wir verstehen uns fast blind“, beschrieb Puttkammer die Szene, die die Begegnung drehte.

i Starker Auftritt von Enrico Rößler (in Blau): Beim 5:2-Auswärtssieg des FC Emmelshausen-Karbach in Ludwighafen markierte der Außenstürmer zwei Tore und bereitete einen Treffer von Max Wilschrey uneigennützig vor. Matthias Bernd

Dann war Wilschrey Ausgangpunkt einer Stafette mit jeweils einem Kontakt, als der Ball über Jan Marla zum Torschützen Rößler kam, der nur noch einschieben zum 1:3 brauchte (43.). Und schließlich krönte Wilschrey die großartige Vorarbeit von Ufuk Kömesögütlü mit einem 40-Meter-Pass und Rößler, der selbstlos quer spielte, zum 1:4 (45.+2). Der Pausenstand war für die Gastgeber schmeichelhaft. „Ein kleiner Makel ist, dass wir aus unseren zahlreichen Großchancen zu wenig gemacht haben“, spielt Kühnreich auf insgesamt acht klare Möglichkeiten bis zum Seitenwechsel an.

Endgültig die Luft aus dem Spiel nahm Rößler nach einer weiteren guten Kombination mit dem fünften Tor, als es für die Arminia wieder einmal viel zu schnell ging (52.). „Nach zwei Niederlagen haben wir uns über die Basics wie Zweikämpfe und Laufbereitschaft das Selbstvertrauen zurückgeholt“, verdeutlicht Puttkammer. Das 2:5, das Leon Zinnicke nach einem Zuspiel von Ricardo Antonaci mit einem Lupfer über Torhüter Jonas Bast erzielte, war nur Ergebniskosmetik (58.). In der Folge verpassten es die Gäste mehrfach, noch weitere Treffer zu erzielen und bestätigten damit die These ihres Trainers, dass ein deutlich höherer Erfolg möglich gewesen wäre.

Rot für Ludwigshafener Antonaci ist zu hart

Die letzte aufregende Situation gab es in der 67. Minute, als Antonaci einen Angriff des FCEK mit einem absichtlichen Handspiel unterband und dafür von Schiedsrichterin Michelle Gottdang die Rote Karte sah. Von einer Verhinderung einer klaren Torchance, die „Rot“ gerechtfertigt hätte, konnte jedoch keine Rede sein. An der klaren Ludwigshafener Niederlage änderte das nichts. Gäste-Trainer Kühnreich lobte seine Mannschaft: „Das war fußballerisch ein richtig guter Auftritt.“ Damit traf er den Nagel auf den Kopf.

Von Thomas Leimert

Arminia Ludwigshafen – FC Emmelshausen-Karbach 2:5 (1:4)

Ludwigshafen: Klug – Dörr (46. Moos), Hartlieb, Marx, Malburg – Antonaci, Polat – Memokoh (46. Straub), Zinnicke (75. Selzer), Beikert (58. Beikert) – Krämer.

Emmelshausen-Karbach: Bast – Kinoshita, Puttkammer, Kömesögütlü, Bresser (70. Vdovychenko) – Otto – Rößler, Abdiovski (79. Schmitt), Mahrla (60. Ahlert), Ike (70. Willrich) – Wilschrey (79. O. Inal).

Tore: 1:0 Krämer (12.), 1:1 Wilschrey (15.), 1:2 Wilschrey (39.), 1:3 Rößler (44.), 1:4 Wilschrey (45.+2), 1:5 Rößler (52.), 2:5 Zinnicke (58.).

Schiedsrichterin: Michelle Gottdang (Merzig).

Zuschauer: 180.

Besonderheit: Rote Karte für Antonaci (Ludwighafen) wegen Handspiel (67.).