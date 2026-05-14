Am Freitag in Gau-Odernheim Der FC Emmelshausen-Karbach greift nach Platz drei Michael Bongard 14.05.2026, 15:00 Uhr

i Kieran Ike (in Blau) im Kopfballduell beim jüngsten 2:0-Sieg gegen Schlusslicht Eppelborn: Bereits am Freitag um 19 Uhr gastiert der Offensivmann Ike mit seinem FC Emmelshausen-Karbach (4.) beim rheinhessischen Aufsteiger TSV Gau-Odernheim (10.). Hermann-Josef Stoffel. hjs-Foto

Noch drei Spiele (in Gau-Odernheim, in Worms und gegen Wiesbach) stehen für den FC Emmelshausen-Karbach in dieser Oberliga-Saison noch an: Drei Siege und der FCEK wäre am Ende auf jeden Fall Tabellendritter vor der TuS Koblenz.

Der FC Emmelshausen-Karbach eröffnet den 32. und drittletzten Spieltag der Fußball-Oberliga am Freitag (19 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim unbequemen rheinhessischen Aufsteiger TSV Gau-Odernheim. Nach den Niederlagen der TuS Koblenz (1:2 gegen den 1. FC Kaiserslautern II) und des FV Engers (2:3 gegen FK Pirmasens) unter der Woche kann der FCEK per Sieg in Gau-Odernheim auf Rang drei springen.







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