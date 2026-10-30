Auswärts bei Wormatia Worms Der Emmelshausen-Karbacher Kader füllt sich wieder Michael Bongard 30.10.2026, 16:49 Uhr

i Nach dem 4:2-Heimsieg gegen Hertha Wiesbach steht für Janik Otto (in Blau) und den FC Emmelshausen-Karbach das schwere Auswärtsspiel bei Wormatia Worms am Samstag (14 Uhr) an. Allerdings fährt der FCEK mit einem Punkt Vorsprung auf den Neunten nach Worms. hjs-Foto

Wormatia Worms wird seinen Ansprüchen auch in dieser Oberliga-Saison nicht gerecht, vor allem wegen der Auswärtsschwäche. Daheim ist die Wormatia eine Macht – auch am Samstag gegen den seit vier Spielen ungeschlagenen FC Emmelshausen-Karbach?

Der bisher erfolgreiche Monat Oktober ohne Niederlage in der Fußball-Oberliga geht für den FC Emmelshausen-Karbach am Samstag (14 Uhr) mit dem Auswärtsspiel bei Wormatia Worms zu Ende. Der FCEK fährt als Tabellenachter (22 Punkte) mit einem Punkt Vorsprung auf den Neunten nach Worms, der seinen Ambitionen wie so oft in der Vergangenheit hinterherhinkt.







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