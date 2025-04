Beim Heimsieg des SC Idar-Oberstein gegen den SV Gonsenheim demonstrierte Dennis Kaucher auf der Linksverteidigerposition seine Klasse. Unter anderem bereitete er den Treffer zum 3:1 vor. Lange kann der SC aber nicht mehr auf den 31-Jährigen zurückgreifen. Kaucher wird die Idarer im Sommer verlassen und als Co-Trainer zum FC Freisen wechseln, wo bekanntlich Sascha Schnell als Coach das Zepter schwingt.

Mit Schnell hat Kaucher schon beim VfR Baumholder zusammengearbeitet und ist in die Oberliga aufgestiegen. Außerdem trifft er mehrere ehemalige Baumholderer Kollegen. Unter anderem spielen bekanntlich Robin Sooß, Felix Ruppenthal und René Wenz für die Freisener, die drauf und dran sind, als Landesliga-Meister in die saarländische Verbandsliga zurückzukehren.

Zunächst D-Jugend-Coach beim SC

„Das war keine leichte Entscheidung, aber wir bekommen im Sommer zum zweiten Mal Nachwuchs. Da sind der Aufwand und die Verpflichtung für die Oberliga leider zu groß“, erklärt Kaucher seinen Entschluss und fügt hinzu: „Für Freisen hat einfach gesprochen, dass ich wegen der mit Baumholder ähnlichen Konstellation weiß, worauf ich mich einlasse, und diese Sicherheit ist mit meiner familiären Situation am besten kompatibel.“

Zu Beginn der Saison gehörte Kaucher noch nicht zum Oberliga-Kader des SC Idar-Oberstein. Er war nach seiner Zeit beim VfR Baumholder und einer Knieverletzung zwar in den Haag zurückgekehrt, trainierte dort aber die D-Junioren gemeinsam mit Lennert Arend in der Verbandsliga. Dieses Amt hat Kaucher aber niedergelegt und an Dirk Schmell weitergereicht, denn gegen Ende der Vorrunde wurde der vielseitige Akteur ein Thema für die Oberliga-Mannschaft.

„Ich bin Tomasz Kakala sehr dankbar, dass er mir noch einmal die Chance gegeben hat, beim SC in der Oberliga zu spielen“

Dennis Kaucher

SC-Coach Tomasz Kakala brauchte einen erfahrenen Mann, der sowohl in der Abwehr als auch im Mittelfeld spielen kann. Kaucher arbeitete im Training an seiner Fitness und feierte schließlich am 16. November bei der 1:2-Niederlage sein Comeback. „Ich bin Tomasz sehr dankbar, dass er mir noch einmal die Chance gegeben hat, beim SC in der Oberliga zu spielen. Auch wegen dieser Wertschätzung ist mir die Entscheidung zum Wechsel nicht leichtgefallen“, sagt Kaucher. „Wir müssen den Entschluss von Dennis akzeptieren“, gibt sich Kakala schmallippig. Der Trainer des SC Idar-Oberstein macht keinen Hehl aus seiner Enttäuschung und erklärt schließlich: „Es ist sehr, sehr schade, dass er sich für Freisen entschieden hat.“

Bis Sommer aber will Kaucher noch einmal alles für den SC geben und mithelfen, dass der Verein auch in der kommenden Spielzeit in der Oberliga angesiedelt ist. Ein persönliches Ziel des 31-Jährigen könnte zudem sein, die Hundert-Spiele-Marke in der Oberliga zu erreichen. Sieben Partien fehlen Kaucher noch, der in dieser Klasse außer für den SC auch für Hassia Bingen und den VfR Baumholder aufgelaufen ist. Außerdem sammelte Kaucher auch Erfahrung in der Rheinlandliga beim SV Morbach.