3:4-Niederlage bei Wormatia Dem FCEK werden in Worms zwei Tore aberkannt Michael Bongard 24.05.2026, 19:51 Uhr

i Emmelshausen-Karbachs Rechtsverteidiger Keita Kinoshita (in Weiß), der unlängst seinen Vertrag beim FC Emmelshausen-Karbach sogar bis 2028 verlängerte, war wie viele FCEK-Kicker bei der 3:4-Niederlage bei Wormatia Worms vor allem defensiv nicht im Bilde. Die schwache Defensivleistung seines Teams monierte dann auch FCEK-Trainer Patrick Kühnreich (links). Matthias Bernd

Der FC Emmelshausen-Karbach hat am vorletzten Spieltag mit 3:4 bei Wormatia Worms verloren. Das miserable Defensivverhalten und das Schiedsrichter-Gespann waren die „Schuldigen“ für die Niederlage.

Der FC Emmelshausen-Karbach hat am vorletzten Spieltag der Fußball-Oberliga mit 3:4 (1:3) bei Wormatia Worms verloren. Der Tabellendritte FCEK geht somit mit einem Punkt Vorsprung auf den Vierten TuS Koblenz ins Saisonfinale. Die Niederlage in Worms (für den Achten Wormatia war es schon das letzte Spiel) war einerseits dem mangelhaften Defensivverhalten des FCEK geschuldet, andererseits erwischte das Pfälzer Schiedsrichter-Gespann bei der ...







Artikel teilen

Artikel teilen