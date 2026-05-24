Der FC Emmelshausen-Karbach hat am vorletzten Spieltag mit 3:4 bei Wormatia Worms verloren. Das miserable Defensivverhalten und das Schiedsrichter-Gespann waren die „Schuldigen“ für die Niederlage.
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Der FC Emmelshausen-Karbach hat am vorletzten Spieltag der Fußball-Oberliga mit 3:4 (1:3) bei Wormatia Worms verloren. Der Tabellendritte FCEK geht somit mit einem Punkt Vorsprung auf den Vierten TuS Koblenz ins Saisonfinale. Die Niederlage in Worms (für den Achten Wormatia war es schon das letzte Spiel) war einerseits dem mangelhaften Defensivverhalten des FCEK geschuldet, andererseits erwischte das Pfälzer Schiedsrichter-Gespann bei der ...