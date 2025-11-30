Eisbachtal siegt beim SC Idar David Arnolds greift sich Florian Zimmers Elfmeter Sascha Nicolay 30.11.2025, 09:54 Uhr

i Eisbachtals Torhüter David Arnolds bot eine starke Leistung. Hier schnappt er sich den Ball vor SC-Akteur Kevin Kraus (Zweiter von links). Stefan Ding

Die Sportfreunde Eisbachtal haben im Kellerduell im Hans-Dieter-Krieger-Stadion die sieben Spiele lange Serie des SC Idar-Oberstein ohne Niederlage gekappt. Zwei Szenen innerhalb weniger Minuten entschieden die Partie

Lange Gesichter gab es beim SC Idar-Oberstein. Irgendwie hatten alle geglaubt, die sieben Spiele lange Serie ohne Niederlage würde sich im letzten Heimspiel des Jahres schon verlängern. Doch die Sportfreunde Eisbachtal hatten etwas dagegen, traten im Kellerduell so gar nicht wie ein Vorletzter auf und gewannen vor 222 Zuschauern im Hans-Dieter-Krieger-Stadion verdientermaßen 3:1 (1:1).







