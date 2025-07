Zehn Tage lang ging es in der Langinvest-Arena an der Waldstraße rund. Das Rhein-Nahe-Liga-Turnier hielt die Verantwortlichen des SVA Waldalgesheim auf Trab. Am Ende siegte im TSV Schott Mainz ein Team, das 27 Treffer in vier Partien erzielte.

Zum Abschluss gab es ein Donnerwetter. Ein Gewitter unterbrach das Finale des Rhein-Nahe-Liga-Turniers des SV Alemannia Waldalgesheim. Nach rund 45-minütiger Unterbrechung einigten sich die Finalkontrahenten 1. FC Kaiserslautern II und TSV Schott Mainz mit der Turnierleitung auf einen Neustart und ein Format von zweimal 30 Minuten, an dessen Ende der Fußball-Regionalligist mit 2:1 gewann.

Die Mainzer rückten damit zurück auf den Thron des beliebtesten Vorbereitungsturniers der Region. Im Vorjahr war ihr Abonnement auf den ersten Platz ausgelaufen, die FCK-Zweite hatte erstmals triumphiert. Nicht nur aufgrund der Vergangenheit war die letzte Partie des Turniers ein Traumfinale. „Im Endspiel stehen sich die beiden besten Mannschaften des Turniers gegenüber“, erklärte Turnierleiter Peter Wils.

FCK-Fans klar in der Überzahl

Die Fortsetzung des Finals freute natürlich die zahlreichen Zuschauer, darunter viele in Trikots gekleidete FCK-Fans, die lange auf der Tribüne oder im Sportheim ausgeharrt hatten, bis der Mega-Schauer inklusive Blitz und Donner über die Waldstraße gezogen war. Die Lauterer Anhänger feuerten auch oder gerade den Kapitän des Nachwuchsteams an, schließlich war Jean Zimmer auch schon der Capitano der Profis und übernimmt nach seinem Zweitliga-Abschied nun im Oberliga-Team Verantwortung für die Entwicklung der jungen Spieler. Der FCK ging durch Ivan Smiljanic mit 1:0 in Führung, doch Leon Kern und der Ex-Binger Shai Neal drehten die Partie.

Mehr als 400 Zuschauer sahen das Finale, insgesamt verbuchten die Waldalgesheimer aber ein kleines Minus an Besucherzahlen. Das lag sicher auch daran, dass die Heimmannschaft am Finalwochenende nicht mehr im Wettbewerb war. „Werbung haben wir eigentlich genug gemacht. Wir müssen uns weiter Gedanken machen, wie wir noch mehr Interessierte anlocken können“, sagte Wils und fügte an: „Mit den Einnahmen des Turniers kalkulieren wir schließlich die gesamte Saison über. Und der Aufwand ist riesig.“ Ein Baustein in diesem Jahr war eine Tombola, in der hochwertige Trikots verlost wurden.

„Alle Gäste-Teams loben das Turnier, auch die, die nach der Vorrunde ausgeschieden sind.“

Peter Wils

An Konzept und Turniermodus wird nicht gerüttelt. „Alle Gäste-Teams loben das Turnier, auch die, die nach der Vorrunde ausgeschieden sind“, erzählte Wils und ergänzte: „Vor allem aber die Finalteams sind begeistert. Vier hochwertige Testspiele unter Wettbewerbscharakter in zehn Tagen finden sie sonst nirgends. Auch dank dieser Resonanz sind wir unter dem Strich doch wieder zufrieden mit dem Verlauf des Turniers.“

Der dritte Platz ging an die Premierengäste des FV Biebrich, die den SV Gonsenheim im kleinen Finale mit 2:0 bezwangen. Beide Teams hatten im Halbfinale 1:5-Niederlagen einstecken müssen. Die Biebricher unterlagen dabei der FCK-Zweiten, die Gonsenheimer ihrem Mainzer Nachbarn Schott. Der Regionalliga-Aufsteiger brachte damit das Kunststück fertig, in vier Turnierspielen 27 Treffer zu erzielen. Trotzdem wurde es am Ende dann aber eng, und eine Energieleistung war nötig, um den Turniersieg einzufahren.